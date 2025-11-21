快訊

Fed大老發話 美股電子盤、台指期夜盤上半場唱高歌

台灣寶可夢中心開賣8款新品！耶誕節造型太Q 網讚：仙子伊布買爆

在台拍戲Long stay…玉澤演Threads首發文 繁體中文喊話「別偷拍我」

教育部預告校事會議修法 增列輔佐人、先蒐證再確定是否受理

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
中、小學校園因濫訴問題不堪其擾，教師團體多訴求廢除校事會議。記者林伯東／攝影
中、小學校園因濫訴問題不堪其擾，教師團體多訴求廢除校事會議。記者林伯東／攝影

中、小學校園因濫訴問題不堪其擾，教育部預告修法，訂定接獲檢舉後，應由學校人員先行搜集與事件有關的證據、資料，且增加學校可邀請當事人、檢舉人或其他相關人員陳述意見，以利學校決定是否受理；也增加「輔佐人」機制，當事人接受訪談時由輔佐人到場，確保其權益。

教師團體之前召開多次記者會，呼籲政府校園濫訴問題，教育部長鄭英耀日前也承諾，將於年底前修法，預計不具名、無法檢具事證的投訴將不處理。

教育部今正式預告修正「高級中等以下學校教師解聘不續聘停聘或資遣辦法」、「公立高級中等以下學校教師成績考核辦法」條文，且回應社會輿論與教學現場急迫性，預告期縮短至14天。

根據教育部預告草案，解聘辦法第5條修正草案新增「應由學校相關行政單位聯繫確認後視同接獲檢舉」，亦即學校相關行政單位應先負起把關責任，減少檢舉浮濫的風險。

另外，解聘辦法第9條也修正，為了讓校事會議受理與否的程序更嚴謹，草案新增學校接獲檢舉後，應由校長邀請校事會議的教師代表、家長代表及一名調查人才庫的專業人員開會，校長僅得表示意見而無表決權，將以無記名投票方式決定是否受理。

不受理的樣態則包括，檢舉案無具體內容、沒有具體姓名或可辨識身分的資訊，或同一事件已不受理、先前已作終局處理而仍持續舊案重提，已撤回檢舉等樣態。

又考量到民眾不熟悉相關法律或程序，本次解聘辦法第16條修正草案也增訂，行為人、被害人接受訪談時，可請學校教師、家長或其他校內外人員擔任輔佐人並到場。

立法院教育文化委員會將於下周一舉行「解決教師荒－校事會議檢討及策進」公聽會，出席者將包括各地數個教師工會、產業工會、家長團體、學生團體等。國教行動聯盟理事長王瀚陽表示，該草案和教育部之前說明的方向差異不大，未來攻防可能會落在調查委員的組成，如要不要納入同校教師。

教師荒 教育部 校園

延伸閱讀

校園濫訴問題受矚…教部預告校事會議修法 明定受理程序、輔佐人機制

中天違反事實查證2年前遭罰160萬元確定 提再審又吞敗

台文館吉祥物台灣阿龍抄襲案 蹦世界雇用涉案員工得科罰金

賓賓哥校園直播畫面被轉載 盧秀燕：聯繫平台下架

相關新聞

教育部預告校事會議修法 增列輔佐人、先蒐證再確定是否受理

中、小學校園因濫訴問題不堪其擾，教育部預告修法，訂定接獲檢舉後，應由學校人員先行搜集與事件有關的證據、資料，且增加學校可...

新北校園割頸命案 監院指未能及早預防中央地方應檢討

監察委員葉大華、蘇麗瓊調查新北校園割頸案，今天透過新聞稿指出，新北市政府未完整踐行少年事件處理法需保護性評估的立法精神，...

少子化浪潮「國際招生」是解方？31所私校集結討論對策

面臨少子化浪潮，教育部預估117學年度，大一新生入學數降至17萬人，被形容將是「私校決戰序幕曲」，而其中一個可能的存活關...

校園濫訴問題受矚…教部預告校事會議修法 明定受理程序、輔佐人機制

校園濫訴問題受到各界關注，教育部今天預告修法，明定接獲檢舉後，校長應先邀集教師、家長、專家開會，確認是否受理；另也新增「...

北北基作文題「媽媽是代理孕母」出包 教育局：再犯將罰出版社

今年9月有9萬學生參與的北北基模擬考，出現「我的媽媽是代理孕母」作文題，引發家長與學生反彈。台北市議員曾獻瑩與新北市議員...

入國中直播挨轟、再開直播遭打臉 「賓賓哥」道歉：溝通細節誤差

網紅「賓賓哥」江建樺19日在台中市某國中開直播，引發掀然大波挨轟，他事後PO網稱「已告知校方並獲同意直播」又遭校方打臉。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。