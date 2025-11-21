教育部預告校事會議修法 增列輔佐人、先蒐證再確定是否受理

中、小學校園因濫訴問題不堪其擾，教育部預告修法，訂定接獲檢舉後，應由學校人員先行搜集與事件有關的證據、資料，且增加學校可邀請當事人、檢舉人或其他相關人員陳述意見，以利學校決定是否受理；也增加「輔佐人」機制，當事人接受訪談時由輔佐人到場，確保其權益。

教師團體之前召開多次記者會，呼籲政府校園濫訴問題，教育部長鄭英耀日前也承諾，將於年底前修法，預計不具名、無法檢具事證的投訴將不處理。

教育部今正式預告修正「高級中等以下學校教師解聘不續聘停聘或資遣辦法」、「公立高級中等以下學校教師成績考核辦法」條文，且回應社會輿論與教學現場急迫性，預告期縮短至14天。

根據教育部預告草案，解聘辦法第5條修正草案新增「應由學校相關行政單位聯繫確認後視同接獲檢舉」，亦即學校相關行政單位應先負起把關責任，減少檢舉浮濫的風險。

另外，解聘辦法第9條也修正，為了讓校事會議受理與否的程序更嚴謹，草案新增學校接獲檢舉後，應由校長邀請校事會議的教師代表、家長代表及一名調查人才庫的專業人員開會，校長僅得表示意見而無表決權，將以無記名投票方式決定是否受理。

不受理的樣態則包括，檢舉案無具體內容、沒有具體姓名或可辨識身分的資訊，或同一事件已不受理、先前已作終局處理而仍持續舊案重提，已撤回檢舉等樣態。

又考量到民眾不熟悉相關法律或程序，本次解聘辦法第16條修正草案也增訂，行為人、被害人接受訪談時，可請學校教師、家長或其他校內外人員擔任輔佐人並到場。

立法院教育文化委員會將於下周一舉行「解決教師荒－校事會議檢討及策進」公聽會，出席者將包括各地數個教師工會、產業工會、家長團體、學生團體等。國教行動聯盟理事長王瀚陽表示，該草案和教育部之前說明的方向差異不大，未來攻防可能會落在調查委員的組成，如要不要納入同校教師。

