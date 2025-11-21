快訊

地制法「李四川條款」三讀闖關 直轄市不受人口限制均設3位副市長

財神來了還不應門？統一發票7-8月中千萬「2張未領」 中獎資訊曝

石虎柳丁事件延燒 大苑子發613字認錯聲明「董事長已親自道歉」

校園濫訴問題受矚…教部預告校事會議修法 明定受理程序、輔佐人機制

中央社／ 台北21日電
教育部外觀。聯合報系資料照
教育部外觀。聯合報系資料照

校園濫訴問題受到各界關注，教育部今天預告修法，明定接獲檢舉後，校長應先邀集教師、家長、專家開會，確認是否受理；另也新增「輔佐人」機制，保障當事人接受訪談時的權益。

教師團體呼籲政府正視「校園濫訴」問題，避免教師頻繁遭到檢舉，教育部長鄭英耀在立法院承諾年底前修法。教育部今天正式預告修正「高級中等以下學校教師解聘不續聘停聘或資遣辦法」（以下簡稱解聘辦法）及「公立高級中等以下學校教師成績考核辦法」相關條文，且考量社會輿論期待的急迫性，將預告期間縮短為14天。

鄭英耀之前表示，修法方向是檢討校事會議的分流機制，確立校事會議要處理的只有「不適任教師」，不具名、無事證的投訴，將明定不處理。今天公布的草案，修法方向大致相同。

舊法規定，經媒體報導、機關通知的事件，就視同檢舉（解聘辦法第5條），學校要主動進入處理程序，但也產生浮濫的問題。修正草案新增「由學校相關行政單位聯繫確認後」等文字，讓行政單位先行把關，減少檢舉浮濫的風險。

另外，為了讓校事會議受理與否的程序更嚴謹，草案新增學校接獲檢舉後，應由校長邀請校事會議的教師代表、家長代表及1名調查人才庫的專業人員開會，以無記名投票方式決定要不要受理（解聘辦法第9條）。

不受理的情況包括：檢舉案沒有具體的內容、沒有具體姓名或可辨識身分的資訊、同一事件已不受理或作成終局處理（舊案重提）、檢舉人已自行撤回的檢舉等。

另外，草案增訂行為人、被害人接受訪談時，可請學校教師、家長或其他校內外人員擔任「輔佐人」（解聘辦法第16條）。這項制度是考量多數民眾不熟悉調查程序和相關法律，如果有「輔佐人」在場，更能保障權益。

國教行動聯盟理事長王瀚陽接受中央社記者電訪指出，「輔佐人」應該由律師擔任，可從法律角度幫助當事人，讓訪談更為順利。

王瀚陽表示，目前看來，草案和教育部之前公布的方向差異不大，未來攻防可能會落在調查委員的組成上，例如要不要納入同校教師。

另外，他也進一步建議，校事會議可改由縣市教育局處主導，這樣一來可以更有效率，且避免校長在過程中，承受來自各界的壓力。

教師 教育部 修法

延伸閱讀

台文館吉祥物台灣阿龍抄襲案 蹦世界雇用涉案員工得科罰金

內政部堅持陸配村長須解職 學者批錯置法源：宣稱大陸是外國 請修憲

逆轉！陳泰然4年前當選文化大學董事長 台灣高等法院判無效

教師荒問題嚴重…持教師證卻不願意任教？鄭英耀點2原因

相關新聞

少子化浪潮「國際招生」是解方？31所私校集結討論對策

面臨少子化浪潮，教育部預估117學年度，大一新生入學數降至17萬人，被形容將是「私校決戰序幕曲」，而其中一個可能的存活關...

北北基作文題「媽媽是代理孕母」出包 教育局：再犯將罰出版社

今年9月有9萬學生參與的北北基模擬考，出現「我的媽媽是代理孕母」作文題，引發家長與學生反彈。台北市議員曾獻瑩與新北市議員...

校園濫訴問題受矚…教部預告校事會議修法 明定受理程序、輔佐人機制

校園濫訴問題受到各界關注，教育部今天預告修法，明定接獲檢舉後，校長應先邀集教師、家長、專家開會，確認是否受理；另也新增「...

新北校園割頸命案 監院指未能及早預防中央地方應檢討

監察委員葉大華、蘇麗瓊調查新北校園割頸案，今天透過新聞稿指出，新北市政府未完整踐行少年事件處理法需保護性評估的立法精神，...

入國中直播挨轟、再開直播遭打臉 「賓賓哥」道歉：溝通細節誤差

網紅「賓賓哥」江建樺19日在台中市某國中開直播，引發掀然大波挨轟，他事後PO網稱「已告知校方並獲同意直播」又遭校方打臉。...

2025私校校長會議 教育部次長：預算65億元3年補助各大學

「2025年私立大學校院校長會議」今天在新莊輔仁大學登場，教育部常務次長朱俊彰今表示，為協助國內公私立大學穩定校務經營並...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。