U-start創業計畫33團隊勝出 教育部鼓勵到海外圓夢
U-start創新創業計畫今天在台北頒獎，共33組團隊脫穎而出，教育部次長劉國偉肯定青年勇於創業精神之餘，也鼓勵參與「百億海外圓夢基金計畫」，進一步挑戰國際市場。
「U-start創新創業計畫」於本月3日揭曉績優團隊，有4組獲得最高的新台幣100萬元獎金，例如明志科技大學「茲奇製研所」團隊，推出協助斜視孩童復健與矯正的訓練遊戲，訓練眼球轉動，增加雙眼協調能力與聚焦力；東吳大學「拾起希望」團隊，推出訂閱制垃圾代收服務，透過App智慧路線規劃，方便民眾聘拾荒者代收垃圾。
教育部次長劉國偉致詞時指出，青年想要創立一個有意義的事業，需要各界提供幫助，包括資金、業師及各種資源，政府會盡力協助。他並宣傳「百億海外青年圓夢計畫」，明年預算和名額會加倍，希望15到30歲青年多多申請。
劉國偉也提到，圓夢計畫會有一定比率保留給原住民族、弱勢、偏鄉青年。他了解創業是一條難走的路，但也是值得走的路，教育部會持續提供柴油、柴火。
今天也同時頒發「U-start原漾計畫」獲獎團隊，原住民族委員會處長王瑞盈表示，台灣和紐西蘭、加拿大、澳洲等國共同簽署了「原住民族經貿夥伴協議」，期盼促進各國原住民族間的交流，台灣負責人才培育、企業連結等，未來會有更多政策釋出給青年。
