少子化浪潮「國際招生」是解方？31所私校集結討論對策

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
輔大校長藍易振。記者江婉儀／攝影
面臨少子化浪潮，教育部預估117學年度，大一新生入學數降至17萬人，被形容將是「私校決戰序幕曲」，而其中一個可能的存活關鍵是「國際招生」。2025年「私立大學校院校長會議」11月21日於輔大舉辦，匯集全台31所私立大專校院針對國際招生與管理討論相關議題。

靜宜大學校長林思伶分享去韓國的考察經驗，她發現韓國在國際招生有突破性的躍進，相較台灣是「百」人，韓國則是「千」人為單位，其中關鍵是韓國投入大量的數位化資源，也就是老師以韓文教學，學生利用AI翻譯聽課，不過因為學生無法立即提問互動，韓國後來遇到了教學品質的挑戰，但林思伶認為，對於韓國為了爭取國際生的積極態度，是值得思考與學習的。

輔大校長藍易振表示，面對全球高等教育挑戰及國內少子化的情況，國際化已經是私立大學邁向卓越永續經營的關鍵議題，不僅要走出去、還要引進來，如何招募優秀的國際學生來台外，加上怎樣提供優質的學習環境及生活輔導環境，確保他們在台灣學習安心順利。

銘傳大學副校長李藍瑜分享，在全球競爭下，提升國際能見度的策略是「口碑效應」，唯有建立國際教育品牌才能留住優質國際生。

淡大國際事務副校長陳小雀也表示，有人以為提供獎學金會是吸引國際生來台最重要的因素，但根據FICHET（財團法人高等教育國際合作基金會）調查，獎學金只排名第7，良好的學術品質及聲譽才是最重要的關鍵。

國際生 少子化

