北北基作文題「媽媽是代理孕母」出包 教育局：再犯將罰出版社

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
今年9月北北基模擬考出現「我的媽媽是代理孕母」爭議作文題，引發家長與學生反彈，台北市議員曾獻瑩(左三)與新北市議員黃心華，今舉行公聽會。記者楊正海／攝影
今年9月北北基模擬考出現「我的媽媽是代理孕母」爭議作文題，引發家長與學生反彈，台北市議員曾獻瑩(左三)與新北市議員黃心華，今舉行公聽會。記者楊正海／攝影

今年9月有9萬學生參與的北北基模擬考，出現「我的媽媽是代理孕母作文題，引發家長與學生反彈。台北市議員曾獻瑩與新北市議員黃心華今舉行公聽會，雙北教育局出席說明審題把關機制，研議對出版社訂定相對應的罰則。

曾獻瑩說，許多學生在作答時感受負面情緒，或有家庭正面臨喪親或疾病壓力；有家長認為題目讓母親角色被物化，這種高度爭議性考題不應出現，教育現場也不能成為特定立場老師，或特定意識形態團體的洗腦工具，考場更不可以變成價值輸入的管道。

他說，學生走進考場，是評量學習成果，不是被迫表態價值立場，北市教育局嚴格把關，爭議性題目不可以藉考題包裝輸入，並且也要嚴格要求配合的出版社，讓考題可以單純的評量孩子的學習狀況，而不是成為社運團體偷渡議題的目標。

黃心華也指出，這次模擬考題目的爭議凸顯命題階段欠缺有效把關的嚴重缺失。原本應該促進考生多元思考、作為公平鑑別工具的考題，卻讓學生被迫站在倫理爭議的前線，甚至可能為了迎合命題者的意向而進行「價值勒索式」的寫作，引發倫理與教育目的的雙重問題。

台北市教育局副局長鄧進權表示，北模是因應家長與學生需求而存在，目的在協助學生了解未來學測的弱點，但它並非法定測驗，教育局仍高度重視其品質。由於模擬考由出版社主導，最高決策應由學校負責，並已訂出標準作業流程。若命審題過程仍出現問題，教育局將研議對出版社訂定相對應的罰則。

新北市教育局副局長劉明超說，新北市也會要求學校把相關罰則納入與廠商簽署的文件，以保障學生權益，教育單位與出版端都應維持教育中立，爭議性議題不應出現在考題或教材中。

國教行動聯盟理事長王瀚陽指出，既然北北基每年輪流舉辦大型模考，就更應由教育主管機關建立審議制度，而不是把教育影響這麼深的工作外包給廠商草率處理。

北市中正高中家長會副會長吳楚珍說，這次題目讓人感覺「好像大家都沒有通過就讓它出去了」這題目 拉低了母親在家庭中的位分，把母親的辛苦「化為烏有」，題目稱之為「大愛」，但她無法接受。

新北市家長會長協會文山區總會長陳昇賢指出，多數人無法接受自己的母親是代理孕母，題目以第一人稱呈現衝擊過大，學生受到影響，後續對孩子的輔導、老師如何帶解題，是家長真正關心的部分。

新北市安康高中家長會副會長李亭瑩表示，有不少同學因此把這題視為「陰謀論」，懷疑是否是政府未來政策的導向，要18歲的孩子提前接受並支持。

