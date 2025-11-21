入國中直播挨轟、再開直播遭打臉 「賓賓哥」道歉：溝通細節誤差
網紅「賓賓哥」江建樺19日在台中市某國中開直播，引發掀然大波挨轟，他事後PO網稱「已告知校方並獲同意直播」又遭校方打臉。「賓賓哥」今發出聲明道歉，並表示，此次事件因溝通細節誤差與現場處置不夠周全引發誤會，他願意直面問題說明情況，並承擔相應責任。
網友對「賓賓哥」校園直播風波看法兩級，有網友認為，「賓賓哥」在直播時就應該道歉，而不是振振有詞好委屈，被打臉了才道歉，有網友酸「昨天直播的態度的跟今天的態度怎麼差這麼多？」也有網友持肯定態度，認為知錯能改，應該給予鼓勵 ，還有網友稱「加油！挺你」。
賓賓哥今在臉書PO出聲明表示，在此向所有受影響的師生、家長及校方，致以最誠摯的歉意。首先，他因為友人刻意隱瞞，不知道校方不同意直播，導致出現一連串的錯誤行為，並帶給大家困擾。關於直播中意外拍攝到未成年學生的問題，他深感自責，今後嚴格遵守未成年人保護相關規定。
賓賓哥說明，對於與校方的直播認知誤差，事前我方負責人員與校方負責人透過線上溝通，明確提及「將透過直播傳播公益演講內容」，校方當時並未提出異議，僅囑咐遵守校園秩序。但或許是溝通中未達成更精確的共識產生誤解。他承認，未能提前與校方簽署明確的直播協議，也未在現場再次核實，最終引發爭議，他再次向校方表示歉意。
賓賓哥指出，至於事後開啟直播回應，是因傳出多種不實猜測，為了避免謠言擴散，也為了向關心他的粉絲和公眾澄清「直播已獲校方初步同意」、「未有意擾亂校園」的事實，才臨時開啟直播說明情況，過程中可能因情緒略顯激動，言辭有不夠得體之處，同樣向大家致歉，對盧市長的指教更是虛心接受、會好好的自我檢討，並承諾，未來對於溝通細節會更謹慎，會繼續傳播公益理念。
