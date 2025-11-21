2025私校校長會議 教育部次長：預算65億元3年補助各大學

「2025年私立大學校院校長會議」今天在新莊輔仁大學登場，教育部常務次長朱俊彰今表示，為協助國內公私立大學穩定校務經營並提升治理彈性，教育部已爭取到特別預算65億元，將用於未來3年補助各大學。也正積極推動私立學校法與大學法修正，回應學界對於財務彈性與人才延攬的期盼。

面對少子化現象，私校的招生政策非常重要，朱俊彰指出，除了本國生，國際生也是學校招生重點之一。朱俊彰提到，台灣大學照顧國際生的做法比加拿大好太多，現在台灣1年有6、7千位國際生入學，很多校長也希望這部分彈性增加，包含招生方式及名額，教育部會要求只要符合一定條件，會讓大學有些鬆綁空間。

朱俊彰指出，面對國內調整學雜費的社會敏感性，以及教師薪資、基本營運成本不斷攀升的壓力，教育部爭取到65億元經費，以減輕大學的財務負擔。這筆經費將以學生人數及未來學雜費預估漲幅為基礎，進行換算補助，公私立大學均無需額外申請計畫，可憑既有數據快速撥付。這筆款項可望在今年底或明年初補助到位，希望在國際情勢未明之際，為學校營運提供3年的穩定支持。

除了經費補助，朱俊彰表示，教育部亦積極推進高等教育法規的修正工作，以提供大學更具彈性的治理空間。針對私立學校法第62條租稅優惠問題，教育部已提出修法版本，朝向比照國立大學爭取100%租稅優惠的方向努力。

朱俊彰強調，爭取租稅優惠的同時，私立大學可能也需要考慮接受比照國立大學的財務監督密度，以確保公共監督機制與財務彈性同步提升。教育部將積極與立法院溝通，爭取支持。

另針對大學法修法，朱俊彰說，雖然目前外界多聚焦於校務會議學生代表比例等議題，但教育部更希望能與大學校長們共同聚焦於更具宏觀視野的議題。各位校長真正關心的是，如何透過法規賦予大學在人才延攬、教師與學生權利義務、以及學生招生等方面更大的政策彈性。這些攸關大學核心競爭力的議題，才是修法應著力的重點。

最後，朱俊彰提到，明年1月舉行的大學校長會議將是凝聚共識的重要平台。他呼籲各大學協進會，可利用未來2個月時間，除了處理外界關切的體制性問題外，更應內部討論並提出在法制面更高位階、更宏觀的修法想像，並在校長會議上達成共識。大學校長們的共同想法與支持，是教育部在立法院溝通時最好的後盾。 「2025年私立大學校院校長會議」今天在新莊輔仁大學登場。記者江婉儀／攝影

