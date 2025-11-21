賓賓哥稱入校直播「獲同意」？校方不忍了：曬對話打臉並報警
台中市某國中19日邀魔術師王元照演講，網紅「賓賓哥」江建樺以神秘嘉賓身分出場並開啟直播惹議，事後賓賓哥PO網稱「已告知校方並獲同意直播」。對此，學校昨晚PO出老師與王元照對話截圖「本校教師明確回覆『不得進行直播』」，打臉「賓賓哥」，並對「賓賓哥」擅自取走感謝狀向警方報案提告。
校方昨晚在臉書PO聲明表示，本校針對江建樺於11月19日至校園講座中的相關行為，以及其日後於網路發表之不實言論，強調學校僅邀請王元照，無江建樺聯絡管道，王元照在演講前告知校方將另邀「神祕嘉賓」，校方從未邀請其至本校演講。
校方也曬出老師與王元照的對話截圖，強調教師已於11月13日明確回覆，基於保護學生之原則，「不得進行直播」；亦於活動當日在會場中再次聲明。「本校提供該日教師回覆之文字紀錄以昭公信。」
至於江建樺聲稱「獲本校致贈感謝狀」一事，校方坦言，感謝狀是當天應王元照要求臨時製作，但江建樺在講座中擅自直播違反兒少相關法令，「校方當場予以制止，從未將該感謝狀授予江建樺，該感謝狀係江建樺未經校方同意擅自取走」，而學校已向警方報案，並完成提告程序。
校方強調，江建樺的不法行為造成本校學生權益受損，已依規通報教育局、社會局，並啟動校園關懷輔導機制。「本校懇請社會大眾勿輕信或轉傳不實言論與相關影像，並共同守護學生隱私與校園安全。」
