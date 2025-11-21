學生輔導日益複雜 教育部辦督導會議交流經驗
社會變遷迅速，學生輔導工作也越來越多元複雜，教育部今天在宜蘭舉辦學生輔導諮商中心督導會議，分享實務經驗，以便提供學生更適切的心理評估、諮商輔導服務。
教育部委託彰化高中，於11月20日、21日在宜蘭舉辦督導會議，邀集輔諮中心業務學校的校長及輔導主任，共有35人參加。
這項會議邀請精神科醫師、臨床心理師分析特殊個案的處理方式，聚焦在醫學理論和輔導策略，包括遇到慣性自殘、校園緊急事件等的應對流程，透過個案分析，協助輔諮中心人員掌握專業新知，並分享實務經驗。
教育部指出，學生輔導精神包括「早期預防、即時介入、持續心理支持」，期盼透過相關會議，強化輔導團隊的專業判斷與決策能力，一同守護學生的心理健康。
【2025教育專題】
▪當AI成為我的室友：大學生使用習慣揭密 5學生專訪吐心聲
▪沒有GPT畢不了業！旅法留學生笑談生成式AI：未來無法與它分離
▪科技一定冷漠？音樂劇少女用AI詮釋舞台情感：真情無法被取代
▪曾和AI談情說「愛」…社會學碩士生劃分界線：與人接觸才是真
▪別讓機器變傳聲筒！ 台大中文系學生曝文組優勢：精準形容人性
▪人工智慧還能這樣玩！她設計AI幼兒、寫歌創作 拓展跨領域應用
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言