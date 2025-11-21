快訊

校園直播爭議 賓賓哥疑違法勸募 衛福部已發函請新北市調查

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
網紅賓賓哥（江建樺）19日以神秘嘉賓身分參加中市某國中講座，擅自開啟直播遭校方制止，中市府今天表示，將裁罰13萬元。本報資料照片
網紅賓賓哥（江建樺）19日以神秘嘉賓身分參加中市某國中講座，擅自開啟直播遭校方制止，中市府今天表示，將裁罰13萬元。本報資料照片

網紅「賓賓哥」（本名江建樺）19日突現身台中校園，直播未成年遭校長阻止，台中市長盧秀燕說，將採取法律行動。時代力量黨主席、前立委王婉諭則披露，賓賓哥「假公益、真斂財」，進入醫院直播病患，白天上演愛心戲碼，晚上賣招財物拿善意變現，遊走非法勸募邊緣，籲主管機關徹查。衛福部指出，已發函團隊所在的新北市政府，要求調查釐清，並依法處理。

王婉諭昨發臉書指出，賓賓哥是網路上知名「公益網紅」，以發放現金、救助弱勢等行為吸引粉絲，但多起公開直播陷入爭議，包括未經醫院許可進入醫院直播斷定病患情況、直播探訪性侵害被害人卻未遮蔽影像、自稱受政府機關邀請合作卻被否認等，「賓賓哥是否假公益之名，製造直播事件，實際上以流量變現，越界操作斂財，衛福部及地方政府主管機關應徹查。

衛福部社工司副司長楊雅嵐說，近日前立委指出賓賓哥於「Tiktok（抖音）」平台公開向大眾募款並提出檢舉，經衛福部調查，確認賓賓哥的「泰霸團隊」位於新北市，依「行政罰法」規定，函請新北市政府調查釐清，確認相關行為是否已違反「公益勸募條例」等法規，如有涉及違法情事，將會依法處理。

楊雅嵐說，盼藉此機會提醒民眾，經政府許可的公益勸募活動，相關資訊都會刊登在「公益勸募管理系統」中，民眾可由該系統查詢，在捐款前，留意募款者是否有合法勸募許可文號。另，賓賓哥發放現金給民眾等行為，屬民眾彼此贈與，非公益勸募條例管理範疇，而外界關注賓賓哥於校園涉及不當言行等，與校園秩序及學童安全有關，則屬教育部權責。

