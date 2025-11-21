快訊

賓賓哥校園直播畫面被轉載 盧秀燕：聯繫平台下架

聯合報／ 記者陳敬丰／台中即時報導
台中市長盧秀燕表示，賓賓哥直播片段或畫面有被轉載到其他平台，已請數位發展局一一聯繫下架，獲得大部分善意回應。記者陳敬丰／攝影
台中市長盧秀燕表示，賓賓哥直播片段或畫面有被轉載到其他平台，已請數位發展局一一聯繫下架，獲得大部分善意回應。記者陳敬丰／攝影

網紅賓賓哥（江建樺）11月19日到台中某國中，以神秘嘉賓身分參加講座，卻擅自直播，遭校方制止，市府也祭出裁罰。台中市長盧秀燕今天表示，已經要求當事人下架影片，但部分畫面有被轉載到其他平台，市府也一一聯繫各平台希望協助下架，獲得大部分善意回應。

該國中邀請魔術師王元照19日到校演講，王表示會有神秘嘉賓登場激勵學生；賓賓哥當天現身時，攜帶拍攝團隊現場直播，校長當場制止。市府今天表示，校方事前有明確強調不得直播，賓賓哥不聽禁令，還擅自帶走感謝狀，校方已經報警，市府也會開罰13萬元。

台中市議會今天市政總質詢，國民黨籍議員張廖乃綸質詢表示，19日賓賓哥直播事件後，許多學生家長持續反映，擔心孩子的影像外流，也不解為何會發生這樣的事情，要求市府說明目前調查結果，以及能否保護學生的隱私。

盧秀燕答詢表示，昨天在議會備詢時，教育局與法制局人員已經趕到學校了解狀況，晚上散會後，市府副秘書長林育鴻召集教育局、社會局、法制局、數位發展局開會，處理後續事宜；經過2次釐清調查，王元照、江建樺明確違法違規，市府會裁罰。

盧秀燕強調，市府最重視的是孩子的隱私要受到保護，已經要求當事人下架直播內容，就她所知，直播片段或畫面有被其他平台或人士轉載，數發局也一一要求下架，並聯繫有刊載的平台，希望協助下架，獲得大部分善意的回應。

教育局長蔣偉民指出，江建樺昨天雖直播稱「直播獲得校方同意並獲頒感謝狀」，但江出示的截圖是11日的對話，校方13日有明確要求不得直播，現場也有重申；感謝狀是校方應王元照臨時要求製作，當天並未頒發，卻被江建樺擅自拿走，校方已報警提告。

社會局長廖靜芝表示，經校方說明並檢視直播片段，確認王元照在講座中有不當言語，依違反兒少法第49條，裁罰10萬元；江建樺明知不得直播，仍直播且上傳，違反兒少法第49條與69條，分別裁罰10萬元與3萬元。

市府表示，已成功移除Tiktok上3支影片、threads上3支影片、YouTube上1支直播長影音，也感謝iWin（網路內容防護機構）與TWNIC（財團法人台灣網路資訊中心）協助；目前還有部分網友截錄直播或再製的影片，因為有加強馬賽克或遮蔽，符合部分平台規範。

社會局長廖靜芝指出，賓賓哥直播違反兒少法，市府將處以13萬元罰鍰。記者陳敬丰／攝影
社會局長廖靜芝指出，賓賓哥直播違反兒少法，市府將處以13萬元罰鍰。記者陳敬丰／攝影
教育局長蔣偉民說明，賓賓哥稱「直播獲校方同意」是截取不完整對話，事實上校方13日已明確表示不得直播。記者陳敬丰／攝影
教育局長蔣偉民說明，賓賓哥稱「直播獲校方同意」是截取不完整對話，事實上校方13日已明確表示不得直播。記者陳敬丰／攝影

