快訊

母喪後首度露面 郭台銘一頭白髮現身2025鴻海科技日

賓賓哥校園直播風波延燒！961字道歉聲明曝光 稱「友人刻意隱瞞」

「輝達會有好結果」李四川曝最快下周與新壽簽T17、T18解約

聽新聞
0:00 / 0:00

賓賓哥稱校方同意直播並贈感謝狀 中市府打臉：裁罰13萬元、報警提告

聯合報／ 記者陳敬丰／台中即時報導
校方表示，賓賓哥截去對話內容不完整，校方13日已經明確回覆不得直播。圖／校方提供
校方表示，賓賓哥截去對話內容不完整，校方13日已經明確回覆不得直播。圖／校方提供

台中市某國中19日邀請魔術師王元照演講，網紅賓賓哥中途以神秘嘉賓身分出場並開啟直播，引社會關注。市府今天重申，校方三令五申「不得直播」，該網紅無視禁令，甚至擅自取走感謝狀，校方已經向警方報案，完成提告程序，也將依法裁罰13萬元。

教育局表示，該校僅邀請王元照，並不包含賓賓哥（江建樺），王演講前表示會邀請神秘嘉賓到場激勵學生，但校方11月13日已經以文字訊息明確告知不得直播，現場也再次強調；講座當天江無視禁令直播，校方當場制止，王元照也在現場致歉。

教育局強調，賓賓哥昨日直播中稱「校方同意直播」，此非事實，其引用截圖是11月11日兩造初步聯繫的內容，但校方13日已經聲明禁止直播；該網紅昨日直播拿出的校方感謝狀，是校方當天應王元照要求臨時製作，直播事件發生後，校方並未授狀，該狀是江擅自取走，涉犯竊盜罪，校方已報警提告。

社會局表示，根據校方通報的內容與直播片段，確認王元照在講座中有不當語言，與學生互動違反兒少法第49條，將處以10萬元罰鍰；江建樺明知不得直播仍拍攝上傳兒少影像，違反兒少法第49條與第69條，分別裁處10萬元及3萬元罰鍰，並命其限期移除內容。

校方說明，該次講座僅邀請王元照，並未聯繫江建樺，江稱「告知校方獲得同意直播」，是不完整對話內容，王11日詢問能否直播，該教師當時不太確定，但13日已經明確回覆，「基於保護學生原則不得直播」，活動現場也有再次聲明。

市府呼籲，社會各界共同守護學生隱私與校園安全，任意散布不當影像或不實訊息，市府會依法究責。市長盧秀燕昨天也表示，20日的事件王元照與賓賓哥都有責任，可惡又白目，台中市未來不會再讓2人參加任何活動。

網紅賓賓哥（江建樺）19日以神秘嘉賓身分參加中市某國中講座，擅自開啟直播遭校方制止，中市府今天表示，將裁罰13萬元。圖／聯合報系資料照
網紅賓賓哥（江建樺）19日以神秘嘉賓身分參加中市某國中講座，擅自開啟直播遭校方制止，中市府今天表示，將裁罰13萬元。圖／聯合報系資料照

直播 賓賓哥 網紅

延伸閱讀

內政部堅持陸配村長須解職 學者批錯置法源：宣稱大陸是外國 請修憲

網紅賓賓哥入校直播惹議 校方報警提告

高雄阿伯騎機車單手抱嬰放大腿 網酸：拿乖孫玩命、很猛

房貸需求漸去化？水龍頭打開後 新青安撥貸連兩月寫次低紀錄

相關新聞

賓賓哥稱校方同意直播並贈感謝狀 中市府打臉：裁罰13萬元、報警提告

台中市某國中19日邀請魔術師王元照演講，網紅賓賓哥中途以神秘嘉賓身分出場並開啟直播，引社會關注。市府今天重申，校方三令五...

竹縣某國中師「情緒困擾」墜樓亡！校方曾提供輔導並調整職務

新竹縣某國中老師昨天早上8點多於上課時間，從學校墜樓後送醫不治，新竹縣教育局今天指出，該名教師近年有情緒困擾並曾自傷，且...

新竹縣某國中老師墜樓不治 曾投訴遭職場霸凌剛完成訪談

新竹縣某國中老師昨天早上8點多於上課時間，從學校墜樓後送醫不治，因這名老師生前曾投訴遭職場霸凌，引發關注。經縣政府教育局...

準公幼生特教資源 民團：遭「特教鑑定」卡關

特殊兒愈來愈多，資源卻跟不上，文教總會長黃祈榮表示，目前「準公共幼兒園」須等縣市政府的「特教鑑定」通過後，才能申請巡迴輔...

國際兒童人權日 立委與民團呼籲避免兒少暴露網路風險

立委張雅琳、陳培瑜、李坤城與家扶基金會社工處長陳乘斌、兒福聯政策發展處副處長李宏文、台灣展翅基金會秘書長陳逸玲，上午在立...

嘉義市議員為教師行政減壓等權益請命 教育處長：調整改善

嘉義市議員今天上午質詢聚焦教師權益，從行政減壓、休息權保障、代理教師待遇等議題，提出改革建議，要求市府提出具體作法。市府...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。