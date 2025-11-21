賓賓哥稱校方同意直播並贈感謝狀 中市府打臉：裁罰13萬元、報警提告

台中市某國中19日邀請魔術師王元照演講，網紅賓賓哥中途以神秘嘉賓身分出場並開啟直播，引社會關注。市府今天重申，校方三令五申「不得直播」，該網紅無視禁令，甚至擅自取走感謝狀，校方已經向警方報案，完成提告程序，也將依法裁罰13萬元。

教育局表示，該校僅邀請王元照，並不包含賓賓哥（江建樺），王演講前表示會邀請神秘嘉賓到場激勵學生，但校方11月13日已經以文字訊息明確告知不得直播，現場也再次強調；講座當天江無視禁令直播，校方當場制止，王元照也在現場致歉。

教育局強調，賓賓哥昨日直播中稱「校方同意直播」，此非事實，其引用截圖是11月11日兩造初步聯繫的內容，但校方13日已經聲明禁止直播；該網紅昨日直播拿出的校方感謝狀，是校方當天應王元照要求臨時製作，直播事件發生後，校方並未授狀，該狀是江擅自取走，涉犯竊盜罪，校方已報警提告。

社會局表示，根據校方通報的內容與直播片段，確認王元照在講座中有不當語言，與學生互動違反兒少法第49條，將處以10萬元罰鍰；江建樺明知不得直播仍拍攝上傳兒少影像，違反兒少法第49條與第69條，分別裁處10萬元及3萬元罰鍰，並命其限期移除內容。

校方說明，該次講座僅邀請王元照，並未聯繫江建樺，江稱「告知校方獲得同意直播」，是不完整對話內容，王11日詢問能否直播，該教師當時不太確定，但13日已經明確回覆，「基於保護學生原則不得直播」，活動現場也有再次聲明。

市府呼籲，社會各界共同守護學生隱私與校園安全，任意散布不當影像或不實訊息，市府會依法究責。市長盧秀燕昨天也表示，20日的事件王元照與賓賓哥都有責任，可惡又白目，台中市未來不會再讓2人參加任何活動。 網紅賓賓哥（江建樺）19日以神秘嘉賓身分參加中市某國中講座，擅自開啟直播遭校方制止，中市府今天表示，將裁罰13萬元。圖／聯合報系資料照

