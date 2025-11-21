竹縣某國中師「情緒困擾」墜樓亡！校方曾提供輔導並調整職務

新竹縣某國中老師昨天早上8點多於上課時間，從學校墜樓後送醫不治，新竹縣教育局今天指出，該名教師近年有情緒困擾並曾自傷，且因違法兼職與體罰等疑義接受調查，校方雖提供輔導並調整職務，仍未能避免憾事發生，將協助調度所需資源，並全力支持家屬與相關單位。

新竹縣長楊文科表示，教育局接獲通報後立即派員前往醫院關心，向家屬誠摯表達慰問與哀悼，提供必要的協助。縣府將主動協助校方及相關單位，提供家屬必要的協助。也會加強內部的關懷與支持機制，提供所需資源協助，共同面對這段艱難的時刻。

新竹縣府表示，針對竹縣某國中昨日上午發生教職員意外墜樓的不幸事件，對此深感哀慟。事發後，該校已立即通報並依程序處理，縣府亦同步掌握情況，協助調度所需資源，並全力支持家屬與相關單位

事發後，竹縣學生輔導諮商中心第一時間趕抵學校，協助學校處理相關行政事宜及輔導方針。由輔導處、專業心理師及外部資源共同投入，並提供必要的情緒與心理支持。後續將持續推動相關關懷措施，包括協助受影響者情緒調適、提供個別與團體支持服務、強化心理諮詢與轉介流程，以及協助教職員在工作與情緒上的調整

新竹縣府教育局表示，該師有情緒困擾情形，自2022年起在校內出現自傷行為，在校外發生違法兼職遭檢舉，近期因體罰、教學不力等案件接受調查。校方皆有提供該師輔導與諮商資源以及自殺防治通報，並在本月初調整職務，以利平衡工作與身心，惟仍不幸發生憾事，向家屬及所有受影響的人員致上最深切的慰問與關懷。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打

安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

