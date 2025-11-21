快訊

母喪後首度露面 郭台銘一頭白髮現身2025鴻海科技日

賓賓哥校園直播風波延燒！961字道歉聲明曝光 稱「友人刻意隱瞞」

「輝達會有好結果」李四川曝最快下周與新壽簽T17、T18解約

聽新聞
0:00 / 0:00

竹縣某國中師「情緒困擾」墜樓亡！校方曾提供輔導並調整職務

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
新竹縣府回應，該校已立即通報並依程序處理，縣府亦同步掌握情況，協助調度所需資源，並全力支持家屬與相關單位 。圖為救護車示意圖。圖／報系資料照
新竹縣府回應，該校已立即通報並依程序處理，縣府亦同步掌握情況，協助調度所需資源，並全力支持家屬與相關單位 。圖為救護車示意圖。圖／報系資料照

新竹縣某國中老師昨天早上8點多於上課時間，從學校墜樓後送醫不治，新竹縣教育局今天指出，該名教師近年有情緒困擾並曾自傷，且因違法兼職與體罰等疑義接受調查，校方雖提供輔導並調整職務，仍未能避免憾事發生，將協助調度所需資源，並全力支持家屬與相關單位。

新竹縣長楊文科表示，教育局接獲通報後立即派員前往醫院關心，向家屬誠摯表達慰問與哀悼，提供必要的協助。縣府將主動協助校方及相關單位，提供家屬必要的協助。也會加強內部的關懷與支持機制，提供所需資源協助，共同面對這段艱難的時刻。

新竹縣府表示，針對竹縣某國中昨日上午發生教職員意外墜樓的不幸事件，對此深感哀慟。事發後，該校已立即通報並依程序處理，縣府亦同步掌握情況，協助調度所需資源，並全力支持家屬與相關單位

事發後，竹縣學生輔導諮商中心第一時間趕抵學校，協助學校處理相關行政事宜及輔導方針。由輔導處、專業心理師及外部資源共同投入，並提供必要的情緒與心理支持。後續將持續推動相關關懷措施，包括協助受影響者情緒調適、提供個別與團體支持服務、強化心理諮詢與轉介流程，以及協助教職員在工作與情緒上的調整

新竹縣府教育局表示，該師有情緒困擾情形，自2022年起在校內出現自傷行為，在校外發生違法兼職遭檢舉，近期因體罰、教學不力等案件接受調查。校方皆有提供該師輔導與諮商資源以及自殺防治通報，並在本月初調整職務，以利平衡工作與身心，惟仍不幸發生憾事，向家屬及所有受影響的人員致上最深切的慰問與關懷。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

新竹 情緒 教育局

延伸閱讀

新竹縣某國中老師墜樓不治 曾投訴遭職場霸凌剛完成訪談

竹縣議員上官秋燕質詢假牙補助政策 將於明年起實施

苗栗驚傳校園憾事！國三女疑因交友不順情緒不穩墜樓身亡

高雄湖內區1女自家透天厝墜樓 老父聞巨響探頭發現悲劇

相關新聞

賓賓哥稱校方同意直播並贈感謝狀 中市府打臉：裁罰13萬元、報警提告

台中市某國中19日邀請魔術師王元照演講，網紅賓賓哥中途以神秘嘉賓身分出場並開啟直播，引社會關注。市府今天重申，校方三令五...

竹縣某國中師「情緒困擾」墜樓亡！校方曾提供輔導並調整職務

新竹縣某國中老師昨天早上8點多於上課時間，從學校墜樓後送醫不治，新竹縣教育局今天指出，該名教師近年有情緒困擾並曾自傷，且...

新竹縣某國中老師墜樓不治 曾投訴遭職場霸凌剛完成訪談

新竹縣某國中老師昨天早上8點多於上課時間，從學校墜樓後送醫不治，因這名老師生前曾投訴遭職場霸凌，引發關注。經縣政府教育局...

準公幼生特教資源 民團：遭「特教鑑定」卡關

特殊兒愈來愈多，資源卻跟不上，文教總會長黃祈榮表示，目前「準公共幼兒園」須等縣市政府的「特教鑑定」通過後，才能申請巡迴輔...

國際兒童人權日 立委與民團呼籲避免兒少暴露網路風險

立委張雅琳、陳培瑜、李坤城與家扶基金會社工處長陳乘斌、兒福聯政策發展處副處長李宏文、台灣展翅基金會秘書長陳逸玲，上午在立...

嘉義市議員為教師行政減壓等權益請命 教育處長：調整改善

嘉義市議員今天上午質詢聚焦教師權益，從行政減壓、休息權保障、代理教師待遇等議題，提出改革建議，要求市府提出具體作法。市府...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。