新竹縣某國中老師墜樓不治 曾投訴遭職場霸凌剛完成訪談

新竹縣某國中老師昨天早上8點多於上課時間，從學校墜樓後送醫不治，因這名老師生前曾投訴遭職場霸凌，引發關注。經縣政府教育局、警方等初步調查，這名資深的女教師近年有情緒問題，後來被投訴不當管教體罰學生且教學不力，經校方調查後認定不適任，情緒更加不穩，是否與這起悲劇有關，將再深入調查。

這名老師昨天早上第1堂課時，從學校墜樓，因當時學生都在課堂上，並非外傳學校師生當場直擊，不過因救護車有到校，引發師生們的議論，昨天晚間校方也緊急先暫停晚自習，讓學生先行返家，事發後相關的輔導諮商人員已經進入校園，今天也將針對全校師生員工進行進一步的相關輔導。

調查人員表示，不幸往生的女老師為情緒問題困擾約4年，被檢舉上課遲到且教學不力，後又發生體罰學生的狀況，所以遭到投訴，校方成立調查小組後確認屬實，所以調離原職改任行政人員。

調查人員說，上個月這名老師曾在上班期間表示情緒不佳，要求送醫，也向縣府投訴遭到職場霸凌，縣府也啟動相關的調查，剛完成女老師的個人訪談，沒想到昨天一早到校後就傳出她不幸墜落的意外，送醫後搶救到早上11點多宣告不治。

校方表示，女老師平時有身心困擾，學校亦依相關制度提供必要協助與支持；惟意外仍然發生，深感遺憾。事件發生後，已由校長召集危機處理小組，完成校安通報、校園巡查與初步情況蒐集，並全力配合警方與相關單位後續調查。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打

安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

