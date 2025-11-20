曝賓賓哥爭議...吳欣岱：尊重信任被流量至上思維碾壓

台中某國中昨邀魔術師王元照演講，未料中途冒出網紅賓賓哥以神秘嘉賓出場，且未經同意擅自直播，遭校長當場制止。台灣基進北市黨部主委吳欣岱說，這非單一網紅的問題，「社會的互相尊重與信任文化，正被『流量至上』思維碾壓。」

吳欣岱說，前幾天她才談到抖音對青少年造成的危害，沒想到這麼快就遇到教育現場最直接的挑戰。很多人認識賓賓哥，是因為他努力塑造「善心網紅」的形象——幫助弱勢、樂善好施等。但這次事件真正的問題，其實和他以往幾次的爭議如出一轍：缺乏基本的尊重。

吳說，學校不是講黃色笑話的地方，但講者卻以葷素不忌的方式帶活動。邀請未成年學生上台直播，卻沒有事前徵得家長同意。學校事前已拒絕直播，但講者與團隊仍然把直播主帶進校園，硬闖直播。這一切，都反映了同一件事：社會的互相尊重與信任文化，正在被「流量至上」的思維碾壓。而這，正是抖音文化的核心邏輯。

吳欣岱說，之前她的影片下面，曾有人留言問她：「壞人在哪個平台都有，為什麼只罵抖音？臉書、IG也一樣吧？」吳說，這其實忽略了關鍵——平台的演算法，就是文化。而不同平台的演算法習慣，會深刻塑造使用者行為，甚至塑造下一代的價值觀。

吳說，這不是單一事件，也不是單一網紅的問題，而是整個平台文化正在重新塑造孩子的行為界線。當流量成為最高價值時，尊重、界限、隱私、倫理都會被壓到最底層。

商品推薦