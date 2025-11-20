嘉縣府攜手加拿大高貴林市 簽教育合作意向書深化國際交流

快訊

中央社／ 嘉義縣20日電

嘉義縣教育處今天與加拿大高貴林市（Coquitlam）教育局簽教育合作意向書，促進兩地師生互訪與文化交流，並推動姊妹校締結、學校國際交流、雙聯學位，打造教育夥伴關係。

加拿大高貴林市教育局一行人今天中午拜會嘉義縣政府，並在副縣長劉培東見證下，與嘉義縣政府教育處簽訂合作意向書，為嘉義縣與加拿大教育交流立下重要里程碑。

劉培東致詞表示，這是繼112年嘉義縣政府與美國加州洪堡郡教育廳簽定教育合作意向書後，再次與國際城市合作，象徵嘉義縣在推動國際教育上的持續深化與拓展。

劉培東說，縣府將持續投入資源，培養孩子具備國際素養與全球視野，開拓更多通往世界的道路。他強調，國際教育不僅是語言的交流，更是文化理解與價值共享的重要歷程。

加拿大高貴林教育局代表李道格拉斯（DouglasLee）則是對嘉義縣政府教育處展現的教育熱忱與開放態度表達肯定，並期待雙方未來在課程設計、師資培訓、學生交流等領域持續深化合作，促進教育多元發展與文化相互理解。

嘉義縣教育處教學發展科長葉信一指出，此次簽署的教育合作意向書，將落實「嘉義縣創新教育白皮書」願景與行動綱領，具體實踐「接國際、點亮嘉義囝仔的未來」的理念。透過教育處及國際教育中心整合縣內外資源，協助各級學校拓展國際連結，讓嘉義學子有更多機會走向世界、認識世界。

嘉義 加拿大 教育局
