國際兒童人權日 立委與民團呼籲避免兒少暴露網路風險

立委張雅琳、陳培瑜、李坤城與家扶基金會社工處長陳乘斌、兒福聯政策發展處副處長李宏文、台灣展翅基金會秘書長陳逸玲，上午在立法院舉行「1120兒童人權日 阻擋兒少數位陷阱 兒少個資修法刻不容緩」記者會，呼籲政府正視兒少影像與個資的全面外洩風險，並研擬兒少使用TikTok可行方式，避免孩子在數位世界持續暴露於侵害與沉迷風險之中。

今天（11月20日）是「國際兒童人權日」，依據相關研究，模擬13歲小孩在Tik Tok使用約5～6小時後，經演算法推送到螢幕，每2則影片中就有1則具心理健康風險，超過一半影片涉及憂鬱、自傷或自殺傾向的內容，顯示台灣兒少的數位環境已進入「高資訊流通×低自我防護」的危險狀態。

iWIN與家扶基金會調查顯示，有84%家長曾上傳孩子生活照「曬小孩」 ，21%上傳裸露照片，而超過一半的兒少對「數位足跡」毫無概念。「兒少性影像」通報持續偏高，2024年上升至3104件涉及兒少性剝削影像的案件。

張雅琳會中提出四個訴求，第一、行政院應盤點目前兒少數位安全保護制度，由教育部、衛福部、內政部、文化部、數發部、NCC 等相關部會，於三個月內提出兒少隱私與數位安全改革報告。第二、三個月內針對兒童隱私保護提出「兒童及少年福利與權益保障法」與「個人資料保護法」的修法草案。第三、研擬「兒少數位足跡與影像保護指引」，以及強化數位素養落實的方案。第四、提出避免兒少接觸高風險平台的具體方案。 立委張雅琳（右三）、陳培瑜（左二）、李坤城（左三）與家扶基金會社工處長陳乘斌（右二）、兒福聯政策發展處副處長李宏文（右一）、台灣展翅基金會秘書長陳逸玲（左一），上午在立法院舉行「1120兒童人權日 阻擋兒少數位陷阱 兒少個資修法刻不容緩」記者會，呼籲政府正視兒少影像與個資的全面外洩風險，並研擬兒少使用TikTok可行方式，避免孩子在數位世界持續暴露於侵害與沉迷風險之中。記者黃義書／攝影

