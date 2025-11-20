快訊

直擊Google最新台灣士林辦公室、實驗室！Logo藏台灣工程師心血、電力還能送回台電

網友恐嚇在全台部分校園、鄭麗文住家放炸彈 點名殺光舔共藍白學生

言情小說時代落幕！萬達盛熄燈 席絹「最後情書」宣告封筆、于晴也說再見

國際兒童人權日 立委與民團呼籲避免兒少暴露網路風險

攝影中心／ 記者黃義書 /台北即時報導
立委張雅琳（右三）、陳培瑜（左二）、李坤城（左三）與家扶基金會社工處長陳乘斌（右二）、兒福聯政策發展處副處長李宏文（右一）、台灣展翅基金會秘書長陳逸玲（左一），上午在立法院舉行「1120兒童人權日 阻擋兒少數位陷阱 兒少個資修法刻不容緩」記者會，呼籲政府正視兒少影像與個資的全面外洩風險，並研擬兒少使用TikTok可行方式，避免孩子在數位世界持續暴露於侵害與沉迷風險之中。記者黃義書／攝影
立委張雅琳（右三）、陳培瑜（左二）、李坤城（左三）與家扶基金會社工處長陳乘斌（右二）、兒福聯政策發展處副處長李宏文（右一）、台灣展翅基金會秘書長陳逸玲（左一），上午在立法院舉行「1120兒童人權日 阻擋兒少數位陷阱 兒少個資修法刻不容緩」記者會，呼籲政府正視兒少影像與個資的全面外洩風險，並研擬兒少使用TikTok可行方式，避免孩子在數位世界持續暴露於侵害與沉迷風險之中。記者黃義書／攝影

立委張雅琳、陳培瑜、李坤城與家扶基金會社工處長陳乘斌、兒福聯政策發展處副處長李宏文、台灣展翅基金會秘書長陳逸玲，上午在立法院舉行「1120兒童人權日 阻擋兒少數位陷阱 兒少個資修法刻不容緩」記者會，呼籲政府正視兒少影像與個資的全面外洩風險，並研擬兒少使用TikTok可行方式，避免孩子在數位世界持續暴露於侵害與沉迷風險之中。

今天（11月20日）是「國際兒童人權日」，依據相關研究，模擬13歲小孩在Tik Tok使用約5～6小時後，經演算法推送到螢幕，每2則影片中就有1則具心理健康風險，超過一半影片涉及憂鬱、自傷或自殺傾向的內容，顯示台灣兒少的數位環境已進入「高資訊流通×低自我防護」的危險狀態。

iWIN與家扶基金會調查顯示，有84%家長曾上傳孩子生活照「曬小孩」 ，21%上傳裸露照片，而超過一半的兒少對「數位足跡」毫無概念。「兒少性影像」通報持續偏高，2024年上升至3104件涉及兒少性剝削影像的案件。

張雅琳會中提出四個訴求，第一、行政院應盤點目前兒少數位安全保護制度，由教育部、衛福部、內政部、文化部、數發部、NCC 等相關部會，於三個月內提出兒少隱私與數位安全改革報告。第二、三個月內針對兒童隱私保護提出「兒童及少年福利與權益保障法」與「個人資料保護法」的修法草案。第三、研擬「兒少數位足跡與影像保護指引」，以及強化數位素養落實的方案。第四、提出避免兒少接觸高風險平台的具體方案。

立委張雅琳（右三）、陳培瑜（左二）、李坤城（左三）與家扶基金會社工處長陳乘斌（右二）、兒福聯政策發展處副處長李宏文（右一）、台灣展翅基金會秘書長陳逸玲（左一），上午在立法院舉行「1120兒童人權日 阻擋兒少數位陷阱 兒少個資修法刻不容緩」記者會，呼籲政府正視兒少影像與個資的全面外洩風險，並研擬兒少使用TikTok可行方式，避免孩子在數位世界持續暴露於侵害與沉迷風險之中。記者黃義書／攝影
立委張雅琳（右三）、陳培瑜（左二）、李坤城（左三）與家扶基金會社工處長陳乘斌（右二）、兒福聯政策發展處副處長李宏文（右一）、台灣展翅基金會秘書長陳逸玲（左一），上午在立法院舉行「1120兒童人權日 阻擋兒少數位陷阱 兒少個資修法刻不容緩」記者會，呼籲政府正視兒少影像與個資的全面外洩風險，並研擬兒少使用TikTok可行方式，避免孩子在數位世界持續暴露於侵害與沉迷風險之中。記者黃義書／攝影

風險 小孩 個資 兒少隱私權
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/25，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

立委憂修財劃法恐削弱天災應變 卓榮泰：叫天天不應、叫地地不靈

影／運動場館拒絕身障入場 身障團體要求全面檢視無障礙環境

運動場館指輪椅破壞場地拒身障使用 立委：違基本人權

當台灣人塑膠？交通部提演唱會保留外國人門票 綠委也不挺

相關新聞

TikTok易推送自傷影片、錯誤資訊比率高 教育部雙軌措施因應

短影音、社群媒體影響學生發展，讓兒少上網安全及媒體素養問題逐漸受到重視。教育部今指出，根據國外研究，TikTok等短影音...

國際兒童人權日 立委與民團呼籲避免兒少暴露網路風險

立委張雅琳、陳培瑜、李坤城與家扶基金會社工處長陳乘斌、兒福聯政策發展處副處長李宏文、台灣展翅基金會秘書長陳逸玲，上午在立...

嘉義市議員為教師行政減壓等權益請命 教育處長：調整改善

嘉義市議員今天上午質詢聚焦教師權益，從行政減壓、休息權保障、代理教師待遇等議題，提出改革建議，要求市府提出具體作法。市府...

手機管理「數位工具包」推廣成效差 教育部坦言抖音「禁不了」

針對短影音上的不當內容，教育部透過「數位工具包」讓家長能夠管理子女手機使用，但立委質疑，YouTube影片觀看次數最低才...

特教缺口／融合教育淪口號 幼教師疲於奔命、家長也焦慮

融合教育原本象徵教育平權，但特教需求與行政支援嚴重脫節，融合教育名存實亡。幼兒園現場，第一線教師心力交瘁，家長壓力爆表，特殊輔具、教材的缺失及跟不上的補助更讓現場雪上加霜。幼教團體呼籲，別讓融合教育成為教師過勞與家長焦慮的代名詞。

教團、家長團體認不應輕言廢除校事會議 建議精準分流

校事會議爭議不斷，教育部近期正在研議修法，不過國教行動聯盟、全國家長團體聯盟強調，現行制度確有需要調整與精準分流之處，但...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。