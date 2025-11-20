嘉義市議員為教師行政減壓等權益請命 教育處長：調整改善

嘉義市議員今天上午質詢聚焦教師權益，從行政減壓、休息權保障、代理教師待遇等議題，提出改革建議，要求市府提出具體作法。市府教育處長郭添財回應，教師權益逐項調整改善。

議員林煒軒指出，第一線教師長期承受行政負擔過重，市府應重新檢視流程、優化填報系統與資料庫串接，研究行政工作輪替制度，避免老師被繁雜業務壓垮。他強調，高中生團隊「鉛筆藍圖」倡議的「教師離線權」值得試辦，保障老師下班後不被訊息綁架。

針對代理教師，林煒軒要求檢討健康檢查補助、學歷敘薪即時調整、過往年資提敘及表揚制度，比照嘉縣提高敘薪標準。他指出，嘉縣具教育學程與教師證者起敘薪點190元，高於嘉市的170元，市府應盡速補強。

教育處長郭添財回應，市府已啟動多項行政減量措施，包含114學年度將國小教師員額由每班1.65提升至1.7，推動行政簡化、電子化、大型業務輪辦與外包部分工作，降低教師負擔。針對「教師離線權」，郭添財表示，目前持續透過校方與家長團體宣導，非緊急業務應避免在課後打擾教師休息；後續會視情況研議更完整制度。

至於代理教師待遇，市府114年起比照專任教師辦理年資提敘與學歷改敘，從今年起將服務滿1年以上長期代理教師納入健康檢查補助範圍，未設年齡限制，考慮提高補助額度。此外，代理教師將首度被納入115年教師節表揚。

至於敘薪是否比照嘉縣提高至190元，郭添財說，嘉市和大多縣市規定一致，將大學畢業未具合格教師證且未修畢教育學程代理教師起敘薪點170，大學畢業修畢教育學程未具合格教師證代理教師起敘薪點180，大學畢業有合格教師證代理教師起敘薪點190，後續評估將3類人員起敘薪點統一訂為190。

