手機管理「數位工具包」推廣成效差 教育部坦言抖音「禁不了」

針對短影音上的不當內容，教育部透過「數位工具包」讓家長能夠管理子女手機使用，但立委質疑，YouTube影片觀看次數最低才數百次，推廣成效有待加強。此外，面對立委提問，教育部政務次長劉國偉也坦言，教育部只能管理台灣學術網路，當學生手機都用「吃到飽」方案，根本禁不了抖音、小紅書。

立法院教育及文化委員會今日邀請教育部政務次長劉國偉、數位發展部及國家通訊傳播委員會官員列席，就「如何防範不當之短影音及社群平台兒少內容，加強數位及媒體素養」進行專題報告。立委萬美玲指出，不只抖音、小紅書有短影音，YouTube、Instagram也都有，教育部卻沒有注意到其他APP的管理，只針對這兩個軟體，讓人質疑「針對性很強」。

萬美玲也提到，教育部提供家長「數位工具包」以管理子女手機使用時間、過濾不當內容，但工具包放在教育部官網上，宣傳成效讓人存疑。以教育部在YouTube上傳的手機分級保護操作為例，觀看次數最多1900次，最少才367次，如果想提供家長這樣的工具，不能單靠現行管道宣傳。

立委羅廷瑋質疑，教育部數位工具包的操作影片、懶人包都很認真準備，但沒有人要看。雖說有配合三大電信業者同步推廣，但對業者來說沒有誘因，真的會落實嗎？

此外，雖然現行教育部已經在台灣學術網路阻擋中小學電腦或載具存取抖音、小紅書等短影音網站，但多名立委指出，孩子手機上網使用「吃到飽」方案，不用透過學校就能連到外部網站，禁得了嗎？對此，劉國偉回應立委柯志恩說：「禁不了」，在萬美玲質詢時，更坦言教育部能管到的只有學術網路。

柯志恩則關注，青少年網路受騙人數從2016年到2024年增加近3倍，常見的網路詐騙種類包括購物、遊戲卡儲值等等。柯志恩表示，現行媒體素養教育沒有主責科目、沒有教材、沒有專任師資，可說是「紙上政策」，且缺乏成效指標、只有口號。

立委林宜瑾引用中研院台灣傳播調查資料庫2023年的調查，台灣國小學生使用TikTok的比率約為43.61％、國中約57.87％、高中約50.73％。但根據國際特赦組織的報告，TikTok為了吸引使用者，透過演算法不斷作出毫無把關的推薦，甚至是鼓勵自殘、自殺影片。因此，教育部應精進現有措施，並協助家庭教育中強調教育網路不當內容的影響。

劉國偉回應，針對個人載具的部分，家長能透過數位工具包過濾資訊，三大業者也都有提供相關服務。此外，教育部終身司也做了很多課程跟宣導活動，教育部將持續與家長溝通，並充實加強數位工具包。

