快訊

TikTok易推送自傷影片、錯誤資訊比率高 教育部雙軌措施因應

聯合報／ 記者李芯／台北即時報導
立法院教育及文化委員會今日邀請教育部政務次長劉國偉、數位發展部及國家通訊傳播委員會列席就「如何防範不當之短影音及社群平台兒少內容，加強數位及媒體素養」進行專題報告。記者李芯／攝影
立法院教育及文化委員會今日邀請教育部政務次長劉國偉、數位發展部及國家通訊傳播委員會列席就「如何防範不當之短影音及社群平台兒少內容，加強數位及媒體素養」進行專題報告。記者李芯／攝影

短影音、社群媒體影響學生發展，讓兒少上網安全及媒體素養問題逐漸受到重視。教育部今指出，根據國外研究，TikTok等短影音及社群平台容易推送自傷相關影片，搜尋結果中也有高比例的錯誤資訊。教育部將持續推動「防護」與「教育」雙軌策略，包含限制臺灣學術網路中小學電腦及載具連結抖音、小紅書等。

立法院教育及文化委員會今日邀請教育部政務次長劉國偉、數位發展部及國家通訊傳播委員會官員列席，就「如何防範不當之短影音及社群平台兒少內容，加強數位及媒體素養」進行專題報告，並備質詢。

教育部表示，多份研究與監管報告共同指出，TikTok與小紅書等短影音及社群平台的內容與演算法，對未成年學生的身心健康與資訊素養構成嚴峻威脅。根據NewsGuard審核資料，TikTok搜尋結果中含有高達19.4％的錯誤資訊；Center for Countering Digital Hate的實驗更警示，TikTok容易推送自傷相關的影片，給對於減重有興趣的帳號，這些有害內容已被證實導致青少年的身體滿意度降低和負面情緒升高。

教育部分析，各國已對這些風險採取嚴厲措施，包括印度在2020年全面禁用TikTok，以及2023年英國資訊專員辦公室與愛爾蘭資料保護委員會因TikTok違反兒少數據保護規定，對其進行裁罰。

劉國偉表示，面對短影音與社群平台對兒少身心健康的影響，教育部將持續推動「防護」與「教育」雙軌策略，限制臺灣學術網路中小學電腦及載具存取不當內容，包含抖音76筆及小紅書25筆網址，並透過不當資訊防護系統與iWIN的合作，會同相關主管機關檢視有害兒少內容及業者自律情形，滾動修正防護框架並配合調整防護，提升校園網路安全。

同時，劉國偉指出，教育部會持續辦理教師研習、優化資訊素養與相關課程、素材與教材，並透過多元活動提升師生及家長媒體素養，共同強化家庭數位防護意識。

教育部 社群媒體 TikTok
商品推薦

