教部：抖音易推送有害內容　致青少年不滿意身形

中央社／ 台北20日電
抖音示意圖。記者林澔一攝影／聯合報系資料照片
教育部今天到立法院做專題報告，引用海內外研究指出，抖音、小紅書等平台演算法，易推送有害內容給對減重有興趣民眾，導致青少年不滿意身形，也易陷入「資訊繭房」中。

教育部次長劉國偉今天到立法院教育及文化委員會做「如何防範不當之短影音及社群平台兒少內容，加強數位及媒體素養」專題報告，引述多篇海內外研究指出，TikTok（抖音）搜尋結果中含有較多錯誤資訊，容易推送自傷相關影片給對減重有興趣的帳號，其中包含許多飲食失調、對自己身形不滿的負面訊息，已被證實會導致青少年的身體滿意度降低、負面情緒升高。

國際特赦組織（Amnesty International）研究指出，TikTok的演算法易將青少年引導至美化抑鬱、自殘及自殺的「兔子洞」中，讓青少年一旦進入某一主題，便不斷深入探索更多相關內容而難以脫離。

英國研究也顯示，由於TikTok已成為英國12至15歲青少年的主要新聞來源，平台的資訊品質與系統透過演算法，導致使用者只接觸到相似資訊的「資訊繭房」效應。

劉國偉指出，由於上述風險，英國、印度、愛爾蘭已對TikTok等平台採取較嚴厲措施，包括禁用與裁罰等；歐盟委員會也曾勒令停止具高度成癮風險的「任務與獎勵」功能。

教育部為保護中小學學生，避免在校存取不當內容，已在台灣學術網路阻擋抖音、小紅書等短影音網站（含抖音76筆及小紅書25筆網址），以降低接觸不當資訊的風險。

另外，依照今年9月通過的資通安全管理法，公務機關不得使用TikTok、小紅書等危害國家資通安全產品。

專技教師制度放寬 要求6年資歷、2年內修完8學分

國內師資荒嚴峻，其中自然、資訊等教師更是重災區。為此，教育部公告修法，放寬現行以聘請高職業師為主的「專技教師」制度，讓具...

特教缺口／融合教育淪口號 幼教師疲於奔命、家長也焦慮

融合教育原本象徵教育平權，但特教需求與行政支援嚴重脫節，融合教育名存實亡。幼兒園現場，第一線教師心力交瘁，家長壓力爆表，特殊輔具、教材的缺失及跟不上的補助更讓現場雪上加霜。幼教團體呼籲，別讓融合教育成為教師過勞與家長焦慮的代名詞。

教團、家長團體認不應輕言廢除校事會議 建議精準分流

校事會議爭議不斷，教育部近期正在研議修法，不過國教行動聯盟、全國家長團體聯盟強調，現行制度確有需要調整與精準分流之處，但...

文大董座爭議！高院判陳泰然當選無效 校友派喊重選

文大董事會再爆爭議。中國文化大學董事長陳泰然二○二二年當選，但遭「校友派」黃有良等時任董事提確認董事會決議無效訴訟，主張...

台灣三星第六屆「Solve for Tomorrow」競賽結果出爐！智能餐具獲首獎 智能輔具、AI心率判讀分獲特優、優選

台灣學子的創意、行動力以及對科技的熱情，是落實永續的泉源。台灣三星第六屆Solve for Tomorrow「新思維，心技術，永續星未來」創意提案競賽日前舉行決賽暨頒獎典禮，歷經9個月賽程，最終評選出

