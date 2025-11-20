教團、家長團體認不應輕言廢除校事會議 建議精準分流
校事會議爭議不斷，教育部近期正在研議修法，不過國教行動聯盟、全國家長團體聯盟強調，現行制度確有需要調整與精準分流之處，但在沒有更完整、獨立且可替代的制度前，不應輕言廢除或弱化校事會議。建議採三段式分工，受理與分流由教育局委任小組判斷，調查由校事會議執行，處分與最終決定仍由教評會依法裁決。
國家人權委員會前年底委託台北大學進行「校園師對生暴力數據蒐整分析委託研究案」，結果發現，校園師對生暴力案件，在新增校事會議前（一○六至一○八學年度）年平均啟動九百件調查；修法後的一○九到一一一學年度，年平均啟動七五○件調查。
國教盟理事長王瀚陽表示，從數據可見，修法前後案件數並沒有明顯增加，且再對照國教署資料，一一三學年度第一學期，五四五件完成校事會議程序的案件中，送教評會與專審會者僅四十一件，約占百分之七點五。換句話說，校事會議制度的問題在於分流，應透過做好校內溝通、輕案的協調工作，降低整體不成案比率。
全國家長會長聯盟理事長黃正銘強調，校事會議能有效啟動外部調查，終結校園內部「靠關係擺平」的文化，廢除校事會議就是為不適任教師解套。
全國家長教育志工聯盟表示，多數老師熱忱負責，但為了學生安全權益亦應保有相關機制，來減少對孩子造成的傷害。
教育部表示，正持續蒐集相關團體及地方政府意見與實務現場執行情形，預計年底前提出修正方向。
