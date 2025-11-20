聽新聞
0:00 / 0:00

專技教師制度放寬 要求6年資歷、2年內修完8學分

聯合報／ 記者李芯／台北報導

國內師資荒嚴峻，其中自然、資訊等教師更是重災區。為此，教育部公告修法，放寬現行以聘請高職業師為主的「專技教師」制度，讓具有業界工作經驗六年、符合一定資格者，經審核後可擔任學校專技教師，待遇和正式教師相同，但任職二年內要修完八個學分的教育專業學分。

教育部表示，考量目前業界吸引力較強，部分領域如自然的師培生員較少，為吸引相關領域人才擔任專技教師，因此修正「高級中等學校專業及技術教師遴聘辦法」，納入羅致不易，且待加強培育的「特殊科目」，如物理、化學等自然領域科目，為專技教師任教科目。

根據教育部修法，任教「特殊科目」的專技教師，除了需具有學士以上學歷，畢業學位要跟應聘科目相關外，還要曾從事與應聘科別性質相關專業或技術的業界工作六年以上。符合資格者，經教評會通過，由學校報中央主管機關審核，發給專技教師證書。並在取得證書起兩年內，修習指定師培大學辦理的「教育專業學分班八學分」，並取得學分證明。

不過全教總批評，業界人才固然有其專業知識，卻不見得具有將知識轉化為有效教學的能力，尤其未經完整專業訓練，可能不了解課綱，未曾經歷實習，缺乏班級管理經驗，恐誤用管教及處置學生問題方式，進而引發學生、家長投訴。這次修法看似為教師荒解套，實則衍生更多問題，甚至動搖教育根本。

師資 自然科 教育部 化學科 物理科
相關新聞

文大董事長爭議…高院判決陳泰然當選無效 估將衝擊校長職務

文化大學董事長一職於張鏡湖離世後出缺，後由董事會選出前台大副校長陳泰然出任，但董事會中的「校友派」主張，「家族派」5名董...

教團、家長團體認不應輕言廢除校事會議 建議精準分流

校事會議爭議不斷，教育部近期正在研議修法，不過國教行動聯盟、全國家長團體聯盟強調，現行制度確有需要調整與精準分流之處，但...

文大董座爭議！高院判陳泰然當選無效 校友派喊重選

文大董事會再爆爭議。中國文化大學董事長陳泰然二○二二年當選，但遭「校友派」黃有良等時任董事提確認董事會決議無效訴訟，主張...

台灣三星第六屆「Solve for Tomorrow」競賽結果出爐！智能餐具獲首獎 智能輔具、AI心率判讀分獲特優、優選

台灣學子的創意、行動力以及對科技的熱情，是落實永續的泉源。台灣三星第六屆Solve for Tomorrow「新思維，心技術，永續星未來」創意提案競賽日前舉行決賽暨頒獎典禮，歷經9個月賽程，最終評選出

校園零碳排！北市編逾500萬預算碳盤查 鼓勵各校精準減碳

配合2050淨零碳排政策，北市教育局推動各校碳盤查，讓每間學校先搞清楚一年到底排了多少碳、碳從哪裡來，再規畫四年減碳行動...

