專技教師制度放寬 要求6年資歷、2年內修完8學分

國內師資荒嚴峻，其中自然、資訊等教師更是重災區。為此，教育部公告修法，放寬現行以聘請高職業師為主的「專技教師」制度，讓具有業界工作經驗六年、符合一定資格者，經審核後可擔任學校專技教師，待遇和正式教師相同，但任職二年內要修完八個學分的教育專業學分。

教育部表示，考量目前業界吸引力較強，部分領域如自然的師培生員較少，為吸引相關領域人才擔任專技教師，因此修正「高級中等學校專業及技術教師遴聘辦法」，納入羅致不易，且待加強培育的「特殊科目」，如物理、化學等自然領域科目，為專技教師任教科目。

根據教育部修法，任教「特殊科目」的專技教師，除了需具有學士以上學歷，畢業學位要跟應聘科目相關外，還要曾從事與應聘科別性質相關專業或技術的業界工作六年以上。符合資格者，經教評會通過，由學校報中央主管機關審核，發給專技教師證書。並在取得證書起兩年內，修習指定師培大學辦理的「教育專業學分班八學分」，並取得學分證明。

不過全教總批評，業界人才固然有其專業知識，卻不見得具有將知識轉化為有效教學的能力，尤其未經完整專業訓練，可能不了解課綱，未曾經歷實習，缺乏班級管理經驗，恐誤用管教及處置學生問題方式，進而引發學生、家長投訴。這次修法看似為教師荒解套，實則衍生更多問題，甚至動搖教育根本。

