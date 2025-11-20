文大董座爭議！高院判陳泰然當選無效 校友派喊重選

文大董事會再爆爭議。中國文化大學董事長陳泰然二○二二年當選，但遭「校友派」黃有良等時任董事提確認董事會決議無效訴訟，主張已故前董事長張鏡湖女兒等五名「家族派」董事三次未出席董事會當然解任，卻參與董事會在董事長補選投票給陳，台灣高等法院昨判陳當選的決議無效。

對此，黃有良表示，希望文大董事會與董事長能重新改選，並呼籲教育部尊重判決，保持中立，不要袒護誰。

文化約有二萬多名學生、校產逾百億元，在私校界規模龐大，因此董事會主導權向來備受關注。張鏡湖二○一九年去世後，以張鏡湖女兒張海燕為首的家族派，和校友董事代表長期無法達成共識，讓文大董事長懸缺兩年多，直到二○二二年，才由台大前副校長陳泰然，經補選當選文大董事長。

不過黃有良等人主張，張海燕及王寶輝、彭誠浩、白省三、蔡政文等五名董事，未出席第十八屆第卅七、卅八、卅九次董事會，應自二○二一年六月十六日起，當然解任董事職務，卻參加第四十三次董事會，在董事長補選時投票予陳，陳獲六票當選第十八屆董事長，若扣除張等五人票數，陳僅取得一票。

士林地院一審時，判決黃有良等人敗訴，黃等人則再提起上訴。高院審理，文大董事十一人，第四十三次董事會召開前，有二人請辭，張海燕等五人經另案訴訟判決，自二○二一年六月十六日起，與文大間董事委任關係不存在，因此實際在任董事為陳泰然等六人。

高院認為，張海燕等五人當然解任後，不得參與第四十三次董事會董事長選舉投票，但會議紀錄、董事長選票簽領單等，顯示張等五人不僅領取選票，更參與投票，可認陳泰然的票數裡，有張等五人的票。依照私校法規定，確認「陳泰然當選文大第十八屆董事長」決議無效。

校友派代表律師劉仁閔表示，既然第十八屆的董事長以及張海燕等部分董事在當時早已當然解任，當然第十九屆董事會改選也無效，而後續由第十九屆董事會選出的文大現任校長王子奇，身分效力也有問題。

劉仁閔談到，由於法院已判決陳泰然董座身分違法無效，依私校法，文大董事會現應由十八屆五名校友派董事延任，屆時將行文教育部，希望盡速回復到上述狀態，讓董事會回到合法正軌。

王子奇則表示，告訴人與被告訴人均非校方，要收到判決書後才能回應。文大則說，本案爭點是董事會問題，與學校無直接關聯，不便評論，後續將由董事會處理相關事宜，校務均正常運作。

教育部強調，台北高等行政法院今年八月作出判決，指若撤銷教育部當年核定由陳泰然出任文大董座，將讓校務運作及相關法律關係長期陷入不確定，影響教職員生權益與學校發展，因此未撤銷教育部核定。將依照法院維持法律安定性的意旨，並依私校法及相關規定處理後續事項。

