聽新聞
0:00 / 0:00

文大董座爭議！高院判陳泰然當選無效 校友派喊重選

聯合報／ 記者王宏舜許維寧／台北報導
高等法院裁定，台大前副校長陳泰然（中）當選文化大學董事長的決議無效，恐連帶影響現任校長王子奇（右）的身分效力。圖／聯合報系資料照片
高等法院裁定，台大前副校長陳泰然（中）當選文化大學董事長的決議無效，恐連帶影響現任校長王子奇（右）的身分效力。圖／聯合報系資料照片

文大董事會再爆爭議。中國文化大學董事長陳泰然二○二二年當選，但遭「校友派」黃有良等時任董事提確認董事會決議無效訴訟，主張已故前董事長張鏡湖女兒等五名「家族派」董事三次未出席董事會當然解任，卻參與董事會在董事長補選投票給陳，台灣高等法院昨判陳當選的決議無效。

對此，黃有良表示，希望文大董事會與董事長能重新改選，並呼籲教育部尊重判決，保持中立，不要袒護誰。

文化約有二萬多名學生、校產逾百億元，在私校界規模龐大，因此董事會主導權向來備受關注。張鏡湖二○一九年去世後，以張鏡湖女兒張海燕為首的家族派，和校友董事代表長期無法達成共識，讓文大董事長懸缺兩年多，直到二○二二年，才由台大前副校長陳泰然，經補選當選文大董事長。

不過黃有良等人主張，張海燕及王寶輝、彭誠浩、白省三、蔡政文等五名董事，未出席第十八屆第卅七、卅八、卅九次董事會，應自二○二一年六月十六日起，當然解任董事職務，卻參加第四十三次董事會，在董事長補選時投票予陳，陳獲六票當選第十八屆董事長，若扣除張等五人票數，陳僅取得一票。

士林地院一審時，判決黃有良等人敗訴，黃等人則再提起上訴。高院審理，文大董事十一人，第四十三次董事會召開前，有二人請辭，張海燕等五人經另案訴訟判決，自二○二一年六月十六日起，與文大間董事委任關係不存在，因此實際在任董事為陳泰然等六人。

高院認為，張海燕等五人當然解任後，不得參與第四十三次董事會董事長選舉投票，但會議紀錄、董事長選票簽領單等，顯示張等五人不僅領取選票，更參與投票，可認陳泰然的票數裡，有張等五人的票。依照私校法規定，確認「陳泰然當選文大第十八屆董事長」決議無效。

校友派代表律師劉仁閔表示，既然第十八屆的董事長以及張海燕等部分董事在當時早已當然解任，當然第十九屆董事會改選也無效，而後續由第十九屆董事會選出的文大現任校長王子奇，身分效力也有問題。

劉仁閔談到，由於法院已判決陳泰然董座身分違法無效，依私校法，文大董事會現應由十八屆五名校友派董事延任，屆時將行文教育部，希望盡速回復到上述狀態，讓董事會回到合法正軌。

王子奇則表示，告訴人與被告訴人均非校方，要收到判決書後才能回應。文大則說，本案爭點是董事會問題，與學校無直接關聯，不便評論，後續將由董事會處理相關事宜，校務均正常運作。

教育部強調，台北高等行政法院今年八月作出判決，指若撤銷教育部當年核定由陳泰然出任文大董座，將讓校務運作及相關法律關係長期陷入不確定，影響教職員生權益與學校發展，因此未撤銷教育部核定。將依照法院維持法律安定性的意旨，並依私校法及相關規定處理後續事項。

文化大學 董事長 董事 台灣高等法院 教育部 台灣大學
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/25，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

扯鈴教練誘軍人當共諜「為陸發展組織」 高院今傳林楚崡、馮世維

文大董事長爭議…高院判決陳泰然當選無效 估將衝擊校長職務

逆轉！陳泰然4年前當選文化大學董事長 台灣高等法院判無效

丁小琥吸收6軍官當共諜…高院裁定全羈押 只有「她」免禁見理由曝光

相關新聞

文大董事長爭議…高院判決陳泰然當選無效 估將衝擊校長職務

文化大學董事長一職於張鏡湖離世後出缺，後由董事會選出前台大副校長陳泰然出任，但董事會中的「校友派」主張，「家族派」5名董...

教團、家長團體認不應輕言廢除校事會議 建議精準分流

校事會議爭議不斷，教育部近期正在研議修法，不過國教行動聯盟、全國家長團體聯盟強調，現行制度確有需要調整與精準分流之處，但...

文大董座爭議！高院判陳泰然當選無效 校友派喊重選

文大董事會再爆爭議。中國文化大學董事長陳泰然二○二二年當選，但遭「校友派」黃有良等時任董事提確認董事會決議無效訴訟，主張...

專技教師制度放寬 要求6年資歷、2年內修完8學分

國內師資荒嚴峻，其中自然、資訊等教師更是重災區。為此，教育部公告修法，放寬現行以聘請高職業師為主的「專技教師」制度，讓具...

台灣三星第六屆「Solve for Tomorrow」競賽結果出爐！智能餐具獲首獎 智能輔具、AI心率判讀分獲特優、優選

台灣學子的創意、行動力以及對科技的熱情，是落實永續的泉源。台灣三星第六屆Solve for Tomorrow「新思維，心技術，永續星未來」創意提案競賽日前舉行決賽暨頒獎典禮，歷經9個月賽程，最終評選出

校園零碳排！北市編逾500萬預算碳盤查 鼓勵各校精準減碳

配合2050淨零碳排政策，北市教育局推動各校碳盤查，讓每間學校先搞清楚一年到底排了多少碳、碳從哪裡來，再規畫四年減碳行動...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。