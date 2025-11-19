快訊

美國國會建議台灣挹注「第三國」強化嚇阻力 專家：為分擔美軍投資

保誠人壽深耕兒童保護25年 攜手產官學七大面向打造健康成長環境

聯合報／ 記者藍鈞達／台北即時報導
保誠人壽倡議兒童保護25年，七面向攜手各界打造兒童健康成長環境。（由左至右）台灣展臂閱讀協會組長楊雅涵、台灣還我特色公園行動聯盟理事長王秀娟、台北市政府教育局副局長鄧進權、保誠人壽客戶暨行銷長陳苒芊、新北市政府教育局主秘黃麗鈴、家扶基金會執行長周大堯、用心快樂社會企業資深經理楊蓉蓉、哈佛心理專家劉軒。圖／保誠人壽提供
保誠人壽倡議兒童保護25年，七面向攜手各界打造兒童健康成長環境。（由左至右）台灣展臂閱讀協會組長楊雅涵、台灣還我特色公園行動聯盟理事長王秀娟、台北市政府教育局副局長鄧進權、保誠人壽客戶暨行銷長陳苒芊、新北市政府教育局主秘黃麗鈴、家扶基金會執行長周大堯、用心快樂社會企業資深經理楊蓉蓉、哈佛心理專家劉軒。圖／保誠人壽提供

保誠人壽自2000年起深耕兒童保護議題，持續以「心創復原、生理健康、心理健康、情緒教育、理財教育、數位素養及遊戲權」七大面向為行動核心，透過多元專案推動兒童身心健康發展，並攜手企業、政府、學界，以及非政府組織(NGO)與非營利組織(NPO)夥伴，號召社會大眾共同構築孩子的守護網，展現企業推動社會永續的長遠決心。

在世界兒童日的前夕，更發表最新的「保誠兒童幸福指數調查報告」，與各界一起倡議孩子社會情緒學習能力(SEL)，為下一代打造心理韌性。

保誠人壽客戶暨行銷長陳苒芊表示，保誠人壽作為兒童保護思維領導者，25年來一路見證台灣兒童成長環境的變化與挑戰。攜手各界從教育、健康到心理層面推動多元倡議，讓每一個孩子都能在安全、被理解、能展現自我的環境中成長。

自2000年起，保誠人壽以多元兒童議題出發，在與各界多年的合作下，在七大面向一起推展兒童保護行動。其中與家扶基金會的合作包括「星願娃公益計畫」，歷經25年，累積捐款已超過1.6億元，協助家扶設立21間「彩虹屋」與14輛兒童保護車，提供心理創傷復原服務，幫助逾3.3萬名遭受不當對待的兒少重新建立安全與信任感。另外透過「真材食學食育計畫」，累積舉辦52場活動，協助近2000位親子建立正確飲食觀念。

其中保誠集團在全亞洲的研究計劃中觀察到95%的父母希望孩子具備理財觀念。因此，台灣保誠自2015年起推行「CHA-CHING兒童理財教育計畫」，教導兒童收入、儲蓄、消費、捐獻四大重要觀念，計劃更結合教育部108課綱發展適合在地使用的教案，透過種子計畫已深入41所學校，在基隆、新北、桃園、新竹、台中等縣巿已經培育超過3,300位兒童理財師資，影響逾8.9萬名學童。

保誠人壽在2023年起開始每年進行 「保誠兒童幸福指數調查報告」，透過量化數字了解國內兒童在身心靈健康的改善方向。今年的結果顯示，家長對孩子社會情緒學習能力（SEL）的了解程度仍不足4成，同時9成以上家長都認為孩子還需要加強社會情緒學習能力，另有逾4成家長表示孩子的社會覺察能力需要加強，顯示家長認同孩子在自主管理、人際互動與情緒理解上的培養仍有巨大空間。

呼應調查結果，保誠人壽推出「SEL幸福小讀本｜i寶與小誠的魔法心任務」，透過溫馨故事與互動任務設計，協助家長在日常生活中自然地與孩子展開情緒對話。更與新北巿政府教育局合作，透過教師研習營讓SEL教材深入校園，擴大教育正循環。跟台北市政府教育局合作推出「資訊倫理素養動畫」，以孩子常遇的生活情境形式培養正確資訊判讀與道德思辨力。

理財 教育局 素養
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/25，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

保誠人壽深耕兒童保護25年 攜手產官學七大面向打造健康成長環境

高雄投入4.5億元 打造5000間教室觸控螢幕

北市非營利幼兒園增3間280名額 籲家長把握聯繫

國小生狠嗆「繳學費來讓你罵？」持美工刀攻擊老師 教育局回應了

相關新聞

文大董事長爭議…高院判決陳泰然當選無效 估將衝擊校長職務

文化大學董事長一職於張鏡湖離世後出缺，後由董事會選出前台大副校長陳泰然出任，但董事會中的「校友派」主張，「家族派」5名董...

台灣三星第六屆「Solve for Tomorrow」競賽結果出爐！智能餐具獲首獎 智能輔具、AI心率判讀分獲特優、優選

台灣學子的創意、行動力以及對科技的熱情，是落實永續的泉源。台灣三星第六屆Solve for Tomorrow「新思維，心技術，永續星未來」創意提案競賽日前舉行決賽暨頒獎典禮，歷經9個月賽程，最終評選出

校園零碳排！北市編逾500萬預算碳盤查 鼓勵各校精準減碳

配合2050淨零碳排政策，北市教育局推動各校碳盤查，讓每間學校先搞清楚一年到底排了多少碳、碳從哪裡來，再規畫四年減碳行動...

攬高中自然科人才 2年內修完8學分專技教師修法將上路

科技業以高薪吸引人才，影響學校自然科教師招聘，對此，教育部正式修正「高級中等學校專業及技術教師遴聘辦法」，將原本多半用來聘請技高業師的「專技教師」管道，進一步開放給羅致不易的自然等特殊科目，修法將在2025年11月20日正式上路。曾在業界服務並符合資格者，審核通過後可成為專技教師，待遇比照正式教師，2年內應修畢指定教育專業8學分。

家長團體：校事會議不應廢除 需落實精準分流

處理不適任教師的校事會議面臨濫訴爭議，教育部近期正在進行相關修法。國教行動聯盟與全國家長團體聯盟今日召開記者會，強調現行...

特教缺口／準公幼制度卡特教資源 疑似生錯過早療黃金期

近年幼兒園特殊需求幼兒人數明顯增加，融合教育本為協助特教生融入，但從通報到正式診斷需半年以上，教師助理等資源無法即時啟動，持有醫師診斷證明的幼兒，未完成縣市鑑定也被迫等待，早療黃金期被制度「卡」住。準公共幼兒園的特教支援門檻該如何突破？專家提出三解方。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。