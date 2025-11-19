快訊

書記官丈夫涉性騷按摩女業者蒐證曝光 嘉市議員黃露慧代夫致歉

不僅暫停水產！ 恢復日本牛肉出口大陸「磋商也已中止」

羅唯仁涉竊台積電機密 將撤銷工研院院士榮譽？龔明鑫回應了

文大董事長爭議…高院判決陳泰然當選無效 估將衝擊校長職務

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
台灣高等法院今判「陳泰然當選財團法人中國文化大學第十八屆董事長」決議無效。 圖／聯合報系資料照片
台灣高等法院今判「陳泰然當選財團法人中國文化大學第十八屆董事長」決議無效。 圖／聯合報系資料照片

文化大學董事長一職於張鏡湖離世後出缺，後由董事會選出前台大副校長陳泰然出任，但董事會中的「校友派」主張，「家族派」5名董事成員應自2021年6月起就被解除董事職務，卻仍參加第18屆董事長補選，且選出陳泰然。今高等法院判陳泰然文大董座身份「無效」，校友派指出，法院判決也揭示第19屆董事改選無效，由第19屆董事遴選的現任校長身份效力也可能有問題。

文大校友派黃有良等人主張，家族派張海燕、王寶輝、彭誠浩、白省三、蔡政文等人未出席第18屆第37、38、39次董事會，應自2021年6月16日起當然解任董事職務，但5人卻參加第18屆董事長補選，並投票給陳泰然且讓陳當選。

校友派代表律師劉仁閔表示，法院今判第18屆董事長補選無效，在於認定家族派5人董事身份2021年6月16日起當然解任董事職務，張海燕等人當時已喪失身份，是在沒有董事身份的狀況下仍參與董事長選舉，依此認定選出的陳泰然董座身份無效。

劉仁閔也指出，因第19屆董事會改選是由陳召集、由第18屆董事會提名改選，如今第18屆的董事長以及張海燕等部分董事在當時早已當然解任，那即是由非董事長身份者，召集董事會進行19屆董事改選，且董事會仍由部分已喪失董事身分人參與決議，因此第19屆董事會改選也無效，而後續由第19屆董事會選出的文大現任校長王子奇，其身份也有效力問題。

劉仁閔談到，由於法院已判決陳泰然董座身份違法無效，則後續由其辦理的改選均屬無效改選，19、20屆董事身分既屬無效，則依私校法，文大董事會現應由18屆5名校友派董事身份延任。由於剛得知判決，屆時將行文教育部，希望儘速回復到上述第18屆的董事會狀態，讓董事會回到合法正軌、讓文大回到合法正常的運作，是校友派最大的希望。

黃有良今天表示，剛知道消息，希望董事會與董事長改選，教育部應該尊重高院判決，維持公正立場、不要袒護。

媒體詢問文大，如今宣判陳泰然董座身份無效，何時要要重啟改選、是否影響校長王子奇職務？王子奇表示，學校尚未收到判決書，且告訴人與被告訴人均非校方，要收到判決書後才能回應。

文大僅回應，本案爭點是有關第18屆董事會問題，與學校無直接關聯，不便評論，將待董事會為後續處理，校務均正常運作，感謝外界關心。

