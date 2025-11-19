快訊

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
北市教育局推動各校碳盤查，讓每間學校先搞清楚一年到底排了多少碳、碳從哪裡來，再規畫四年減碳行動，盼能達成零碳排目標。記者洪子凱／攝影
配合2050淨零碳排政策，北市教育局推動各校碳盤查，讓每間學校先搞清楚一年到底排了多少碳、碳從哪裡來，再規畫四年減碳行動，今年已有47校試辦，明年預計再增加到107校，盼各校加入參與後，擬定針對性減碳行動，如種樹、節電等，達成零碳排「碳中和」目標，並透過課程讓學生帶入日常生活中。

校園碳盤查計算內容包括燃料使用、電量、水量，以及師生通勤方式等，再把校內的太陽能發電、樹木吸收的碳量算進去，推估學校一年正負碳排量後，再請學校針對數據找出減碳熱點，提出4年改善計畫，達到「碳中和」目標。

環境教育中心、永建國小校長林裕勝指出，多數學校的碳排大宗來自電力，例如冷氣、電燈、電腦等，光靠種樹、光電板要達到「碳中和」仍有相當難度，以舊莊國小為例，學校一年排放約216公噸碳，但校內再生能源與樹木能吸收的碳量約149公噸，兩者相減仍有67公噸的差距。

教育局長湯志民表示，會持續鼓勵學校參與盤查計畫，明年預計再增加約60校，並補助每校5萬元培育師資。也會把碳排計算融入課程，讓學生知道「我每天的行為會排多少碳」，把觀念帶回家影響家人。

教育局表示，除推動碳盤查計畫外，去年起推動低碳上學，鼓勵學生以走路、搭乘大眾運輸或者搭乘父母的電動汽機車、腳踏車上學，推動至今已減碳64萬公斤；近年推動的校舍改建也要求學校需使用「黃金級綠建築」與「合格級智慧建築」，每年可節省約60.22公噸碳排放。

碳排量 減碳 教育局 零碳 綠建築 再生能源
文大董事長爭議…高院判決陳泰然當選無效 估將衝擊校長職務

文化大學董事長一職於張鏡湖離世後出缺，後由董事會選出前台大副校長陳泰然出任，但董事會中的「校友派」主張，「家族派」5名董...

家長團體：校事會議不應廢除 需落實精準分流

處理不適任教師的校事會議面臨濫訴爭議，教育部近期正在進行相關修法。國教行動聯盟與全國家長團體聯盟今日召開記者會，強調現行...

攬高中自然科人才 2年內修完8學分專技教師修法將上路

科技業以高薪吸引人才，影響學校自然科教師招聘，對此，教育部正式修正「高級中等學校專業及技術教師遴聘辦法」，將原本多半用來聘請技高業師的「專技教師」管道，進一步開放給羅致不易的自然等特殊科目，修法將在2025年11月20日正式上路。曾在業界服務並符合資格者，審核通過後可成為專技教師，待遇比照正式教師，2年內應修畢指定教育專業8學分。

校園零碳排！北市編逾500萬預算碳盤查 鼓勵各校精準減碳

特教缺口／準公幼制度卡特教資源 疑似生錯過早療黃金期

近年幼兒園特殊需求幼兒人數明顯增加，融合教育本為協助特教生融入，但從通報到正式診斷需半年以上，教師助理等資源無法即時啟動，持有醫師診斷證明的幼兒，未完成縣市鑑定也被迫等待，早療黃金期被制度「卡」住。準公共幼兒園的特教支援門檻該如何突破？專家提出三解方。

寒假要到了！教育部發函大專校院 呼籲勿赴陸參加統戰活動

寒假即將到來，教育部近日發函大專校院，呼籲學校教職人員應避免涉及違反兩岸條例等相關法規，尤其勿赴陸參加統戰活動。

