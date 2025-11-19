校園零碳排！北市編逾500萬預算碳盤查 鼓勵各校精準減碳

配合2050淨零碳排政策，北市教育局推動各校碳盤查，讓每間學校先搞清楚一年到底排了多少碳、碳從哪裡來，再規畫四年減碳行動，今年已有47校試辦，明年預計再增加到107校，盼各校加入參與後，擬定針對性減碳行動，如種樹、節電等，達成零碳排「碳中和」目標，並透過課程讓學生帶入日常生活中。

校園碳盤查計算內容包括燃料使用、電量、水量，以及師生通勤方式等，再把校內的太陽能發電、樹木吸收的碳量算進去，推估學校一年正負碳排量後，再請學校針對數據找出減碳熱點，提出4年改善計畫，達到「碳中和」目標。

環境教育中心、永建國小校長林裕勝指出，多數學校的碳排大宗來自電力，例如冷氣、電燈、電腦等，光靠種樹、光電板要達到「碳中和」仍有相當難度，以舊莊國小為例，學校一年排放約216公噸碳，但校內再生能源與樹木能吸收的碳量約149公噸，兩者相減仍有67公噸的差距。

教育局長湯志民表示，會持續鼓勵學校參與盤查計畫，明年預計再增加約60校，並補助每校5萬元培育師資。也會把碳排計算融入課程，讓學生知道「我每天的行為會排多少碳」，把觀念帶回家影響家人。

教育局表示，除推動碳盤查計畫外，去年起推動低碳上學，鼓勵學生以走路、搭乘大眾運輸或者搭乘父母的電動汽機車、腳踏車上學，推動至今已減碳64萬公斤；近年推動的校舍改建也要求學校需使用「黃金級綠建築」與「合格級智慧建築」，每年可節省約60.22公噸碳排放。

