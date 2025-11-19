北市年將投逾500萬元 推動百校自提碳中和計畫

快訊

中央社／ 台北19日電

北市教育局今天表示，扎根環境教育，已辦理150場次輔導活動，首波47校響應擬定4年期碳中和計畫，明年將增60校參與，初期每年補助新台幣5萬元，並擬於116年起全面推行。

台北市教育局長湯志民在台北市學校環境教育中心發布北市為落實淨零，扎根環境教育的執行現況。

他說，今年已舉辦150場次活動，包含工作坊、教師研習、校內外宣導及標竿參訪等，協助師生了解減碳、增匯，並著手執行校園碳盤查，再規劃減碳、增匯對策，以達到碳中和；首波有47校率先參與，20日將提出自擬的「115-118年碳中和計畫」，明年再添60校。

教育局科長高于婷說，初期採鼓勵方式，每年補助參與學校執行人力、課程等支出5萬元，擬從116年起全北市學校推行。合計逾百校參與，計將投入逾500萬元。

湯志民說，碳盤查是擬定碳中和計畫的基礎，以首波響應的舊莊國民小學為例，內容有三大類，首先是直接排放源，例如天然氣等，規劃減少幼兒園餐食較費時的烹調方式來減少碳排；其次是間接排放源，主要是用電，將宣導氣溫達攝氏28度以上才開冷氣等措施減排。

第三是可以抵銷碳排的負碳排放源，包含種樹增加碳匯。現場並示範如何測量130公分高度的樹胸圍，以及整株樹木的高度，然後輸入教育部提供的校園樹木資訊平台，即可算出樹木的碳匯，每種樹木算法不同。

台北市敦化國中總務主任鄭忠興現場丈量1棵白千層高12.1公尺、樹胸46.2公分，可提供碳匯約1公噸餘。他說，對照國內人均每年碳排12.2公噸，約需12棵這樣的白千層，才能抵銷1個人1年的碳排，提供大家建立概念。

此外，他補充，農業部林保署提供碳吸存能力前5名為相思樹、光蠟樹、台灣櫸、肖楠及樟樹。

北市 碳排放 中和
相關新聞

家長團體：校事會議不應廢除 需落實精準分流

處理不適任教師的校事會議面臨濫訴爭議，教育部近期正在進行相關修法。國教行動聯盟與全國家長團體聯盟今日召開記者會，強調現行...

攬高中自然科人才 2年內修完8學分專技教師修法將上路

科技業以高薪吸引人才，影響學校自然科教師招聘，對此，教育部正式修正「高級中等學校專業及技術教師遴聘辦法」，將原本多半用來聘請技高業師的「專技教師」管道，進一步開放給羅致不易的自然等特殊科目，修法將在2025年11月20日正式上路。曾在業界服務並符合資格者，審核通過後可成為專技教師，待遇比照正式教師，2年內應修畢指定教育專業8學分。

特教缺口／準公幼制度卡特教資源 疑似生錯過早療黃金期

近年幼兒園特殊需求幼兒人數明顯增加，融合教育本為協助特教生融入，但從通報到正式診斷需半年以上，教師助理等資源無法即時啟動，持有醫師診斷證明的幼兒，未完成縣市鑑定也被迫等待，早療黃金期被制度「卡」住。準公共幼兒園的特教支援門檻該如何突破？專家提出三解方。

寒假要到了！教育部發函大專校院 呼籲勿赴陸參加統戰活動

寒假即將到來，教育部近日發函大專校院，呼籲學校教職人員應避免涉及違反兩岸條例等相關法規，尤其勿赴陸參加統戰活動。

名額變多、競爭變低 少子化時代補習班不減反增？網曝關鍵

台灣補習風氣盛行，家長們都期望自己的孩子能夠贏在起跑線上。近日，有一名女網友在Dcard上發文指出，出生人口下降…

籲校友捐普發1萬元引網路論戰 明道中學校友會：多一個公益選項

政府普發1萬元的「ATM領現」昨開跑，明道中學校友會呼籲16萬校友慷慨捐出，以挹注校友會基金。此倡議除了理監事會40人已...

