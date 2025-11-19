攬高中自然科人才 2年內修完8學分專技教師修法將上路

快訊

聯合報／ 記者李芯／台北即時報導
教育部8月底公告「高級中等學校專業及技術教師遴聘辦法」修法草案，2個月公告期截止後，於昨日發布正式版本。本報資料照片
科技業以高薪吸引人才，影響學校自然科教師招聘，對此，教育部正式修正「高級中等學校專業及技術教師遴聘辦法」，將原本多半用來聘請技高業師的「專技教師」管道，進一步開放給羅致不易的自然等特殊科目修法將在2026年11月20日正式上路。曾在業界服務並符合資格者，審核通過後可成為專技教師，待遇比照正式教師，2年內應修畢指定教育專業8學分。

教育部8月底公告「高級中等學校專業及技術教師遴聘辦法」修法草案，2個月公告期截止後，於昨日發布正式版本。原該法所定的專技教師以聘請技高實務教師為主，教育部說明，考量目前業界吸引力較強，部分領域如自然的師培生員較少，為能以業界實務經驗，輔以少量教育學分，吸引相關領域人才擔任專技教師，故修法納入羅致不易的「特殊科目」為專技教師任教科目。

新版高中專技教師選聘辦法亦明定「特殊科目」教師資格，除了要具有學士以上學歷，畢業的院、系、所或學位學程需與應聘科別相關。教師應從事與應聘科別性質相關專業或技術的業界實際工作6年以上，具有特殊造詣或成就。

符合資格者，經教評會通過，由學校報中央主管機關審核，發給專技教師證書。取得證書起2年內，專技教師應修習指定師培大學辦理的「教育專業學分班8學分」，並取得學分證明。

若專技教師轉任他校，要由新聘學校依同樣規定重新申請，報中央審核發給證書。另外，此法11月20日生效前，已由學校聘任的專技教師，在生效後初次轉任他校時，也應修習學分班8學分。

修法說明中亦提供彈性空間，若專技教師有懷孕、分娩、育嬰、意外、罹病或其他特殊情形，中央主管機關得視個案情形裁量延長取得證書的年限。屆期未取得學分證明，也沒有提出延長，應廢止其專技教師證書。

