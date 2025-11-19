家長團體：校事會議不應廢除 需落實精準分流
處理不適任教師的校事會議面臨濫訴爭議，教育部近期正在進行相關修法。國教行動聯盟與全國家長團體聯盟今日召開記者會，強調現行制度確有需要調整與精準分流之處，但在沒有更完整、獨立且可替代的制度前，不應輕言廢除或弱化校事會議。
國家人權委員會於2023年底委託國立台北大學進行「校園師對生暴力數據蒐整分析委託研究案」，蒐集教育部校安通報相關資料及縣市政府申訴案件回填資料。結果發現，對於校園師對生暴力案件，在教師法修法新增校事會議前，106到108學年度年平均啟動900件調查；修法後的109到111學年度，年平均啟動750件調查。
國教盟理事長王瀚陽認為，從數據可見，修法前後案件數並沒有明顯增加，且再對照國教署公布資料，113學年度第一學期統計545件完成校事會議程序的案件中，送教評會與專審會者僅41件，約占7.5％，多數案件仍止於學校層級，並未全面推向更嚴重的懲處程序。
王瀚陽表示，校事會議制度的問題在於分流，2024年師對生霸凌不成案的比率接近50％，應透過做好校內溝通、輕案的協調工作，降低整體不成案比例。
全國家長會長聯盟理事長黃正銘強調，校事會議能有效啟動外部調查，終結校園內部「靠關係擺平」的文化，廢除校事會議就是為不適任教師解套。全國家長教育志工聯盟聯名由林玲華副理事長代表出席，全志盟表示，多數老師熱忱負責，但為了學生安全權益亦應保有相關機制，來減少對孩子造成的傷害。
立委張雅琳指出，校事會議的存在有其必要性，能幫助一些孩子、家庭的聲音被聽見，但制度應調整，並強化地方政府的專業量能，以避免濫訴問題。有些老師也支持校事會議制度，讓社會對教師的信任不會被不適任教師破壞，而在修法中釐清調查標準對老師來說也是保障。
國教盟與全家盟呼籲，校事會議應有明確分流，並提高專業與獨立性，同時建置協調與濾訴機制。為兼顧獨立性、效率與正當程序，建議採三段式分工，受理與分流由教育局委任小組判斷，調查由校事會議執行，處分與最終決定仍由教評會依法裁決。希望透過更成熟的獨立制度，把小案擋在前端、把大案辦到徹底。
