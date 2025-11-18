快訊

寒假要到了！教育部發函大專校院 呼籲勿赴陸參加統戰活動

聯合報／ 記者李芯／台北即時報導
教育部呼籲，各級學校教職人員及各政黨、法人、人民團體或個別人士應遵守兩岸規範，以國家利益為先。本報資料照片
寒假即將到來，教育部近日發函大專校院，呼籲學校教職人員應避免涉及違反兩岸條例等相關法規，尤其勿赴陸參加統戰活動。

教育部日前發函各大專校院，重申學校應遵守兩岸政策立場及台灣地區與大陸地區人民關係條例等法令規定，秉持對等尊嚴原則，辦理各項教育交流活動。教育部引用陸委會函示，提及兩岸條例第33條之1第1項規定：「台灣地區人民、法人、團體或其他機構，非經各該主管機關許可，不得為下列行為：一、與大陸地區黨務、軍事、行政、具政治性機關（構）、團體或涉及對台政治工作、影響國家安全或利益之機關（構）、團體為任何形式之合作行為。」

教育部呼籲，各級學校教職人員及各政黨、法人、人民團體或個別人士應遵守兩岸規範，以國家利益為先，切勿參加由中方主導或呼應中方主張的相關活動。期盼全體國人團結一致，共同捍衛國家主權尊嚴與自由民主的憲政秩序。

教育部強調，支持兩岸間良性互動，惟為避免學校教職人員涉及違反兩岸條例與教育人員任用條例等相關法規，以及現行兩岸政策規範，請學校提醒所屬教職人員，勿赴陸參加相關統戰活動。

寒假要到了！教育部發函大專校院 呼籲勿赴陸參加統戰活動

寒假即將到來，教育部近日發函大專校院，呼籲學校教職人員應避免涉及違反兩岸條例等相關法規，尤其勿赴陸參加統戰活動。

