籲校友捐普發1萬元引網路論戰 明道中學校友會：多一個公益選項

政府普發1萬元的「ATM領現」昨開跑，明道中學校友會呼籲16萬校友慷慨捐出，以挹注校友會基金。此倡議除了理監事會40人已同意捐出，還有不少夫妻檔、父子檔校友響應，不過也引起一些人表示並不認同而上網開罵。校友會今表示，這僅是提供校友「多一個公益選項」，並無強制性，初衷在於支持學弟妹及推動教育發展。

網路上有人質疑校友會的作法是「乞丐？」、「笑死人」以及「你們算三小…一萬為啥要給你們花」等，但也有不少校友貼文反駁說「我身為明道人我認為這活動很有意義，我會去捐！」

校友會秘書長蕭是程說，校友會鼓勵大家捐出政府普發1萬元，起於部分校友平日即有參與公益的習慣，因此提出「若願意，不妨將普發款轉化為另一分助力」的建議。尊重每一位校友的想法，不捐款完全沒有問題，只是提供願意者一個參與的管道。

他說，針對外界關注校友會資金運作，校友會也藉此說明，校友會與學校皆為獨立組織，財務分開管理，與學費無涉。所有捐款依章程運用，每年送交內政部備查，帳務透明。捐款用途包含獎助學金、產學合作、校友職涯發展與校友服務等項目。

面對網路上不同的評論，校友會不會逐一回應，但希望外界理解倡議原意。感謝所有關心母校的聲音，也尊重每一位校友的決定。

蕭是程說，明道中學1969年成立，校友會成立40 周年，6年前正式立案，第四屆理監事最近選出，理事長林江棟與理監事共40人已決定全數捐出政府普發的1萬元。也收到不少校友私訊詢問參與方式，其中不乏是一家數口皆出身明道的家庭，儘管金額並非龐大，但象徵意義卻十分深遠，也串起跨世代明道人之間的情感鏈結。

校長陳炤華說，明道向來強調親、師、生與校友共同參與校務發展，許多家長與校友願意分享自身經驗與資源、支持學校教育，正是明道最核心也最可貴的力量。他特別認同「明道人幫明道人」這句話，期盼能「1萬元把愛心放大」並成為校友們和學校交流與合作的起點。 明道中學校友會理監事會40人同意捐出政府普發1萬元，做為校友會基金。圖／明道校友會提供

