教育部辦全國學校營養師研習 交流在地食材與食農教育
教育部近日舉辦全國中小學營養師研習，共有160人參與，透過農場參訪等活動，交流在地農業推廣與食農教育經驗，進而在學校午餐菜單設計上有更多創新。
教育部今天發布新聞稿指出，學校營養師是推動健康校園飲食政策的重要專業人員，除了肩負學生每日午餐設計與監督工作外，更在食品衛生安全、飲食教育規劃及與師長、家長、供應商溝通中發揮關鍵影響力。
教育部近期委託彰化女中辦理「114年度全國高級中等以下學校營養師研習」，共有160人參與。研習中安排講座包含數位工具運用於校園營養實務、人際互動技巧、與教師跨領域合作設計課程實務等。
特別的是，這次研習還安排實地參訪農場，透過食農教育體驗和製作太空包活動，讓營養師與業者交流經驗，鼓勵在校園午餐中運用在地食材，建立學生對土地與生活情感的連結。
教育部表示，面對全球營養健康議題與食安挑戰，校園營養師須具備跨域整合與科技應用能力，將持續辦理相關專業研習與資源整合推動計畫，將健康、永續、有感的飲食教育，落實在每一名師生的日常生活。
