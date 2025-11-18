快訊

傳前高層羅唯仁跳槽英特爾帶逾20箱手寫機密 台積電反應藏貓膩

新北也賣出4600顆毒蛋 彰化縣府公布毒蛋去向「新北進貨1萬顆」

凱基金孫公司驚傳遭員工盜領3億 新北檢聲押1副理獲准

教育部辦全國學校營養師研習 交流在地食材與食農教育

中央社／ 台北18日電
教育部18日發布新聞稿指出，委託彰化女中辦理「114年度全國高級中等以下學校營養師研習」，讓營養師與業者交流經驗，鼓勵在校園午餐中運用在地食材，建立學生對土地與生活情感的連結。圖／中央社（教育部提供）
教育部18日發布新聞稿指出，委託彰化女中辦理「114年度全國高級中等以下學校營養師研習」，讓營養師與業者交流經驗，鼓勵在校園午餐中運用在地食材，建立學生對土地與生活情感的連結。圖／中央社（教育部提供）

教育部近日舉辦全國中小學營養師研習，共有160人參與，透過農場參訪等活動，交流在地農業推廣與食農教育經驗，進而在學校午餐菜單設計上有更多創新。

教育部今天發布新聞稿指出，學校營養師是推動健康校園飲食政策的重要專業人員，除了肩負學生每日午餐設計與監督工作外，更在食品衛生安全、飲食教育規劃及與師長、家長、供應商溝通中發揮關鍵影響力。

教育部近期委託彰化女中辦理「114年度全國高級中等以下學校營養師研習」，共有160人參與。研習中安排講座包含數位工具運用於校園營養實務、人際互動技巧、與教師跨領域合作設計課程實務等。

特別的是，這次研習還安排實地參訪農場，透過食農教育體驗和製作太空包活動，讓營養師與業者交流經驗，鼓勵在校園午餐中運用在地食材，建立學生對土地與生活情感的連結。

教育部表示，面對全球營養健康議題與食安挑戰，校園營養師須具備跨域整合與科技應用能力，將持續辦理相關專業研習與資源整合推動計畫，將健康、永續、有感的飲食教育，落實在每一名師生的日常生活。

營養師 校園 教育部
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/25，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

暫時不想吃蛋？營養師教吃5替代食物取代一顆蛋，補蛋白質一樣夠力！

「深夜吃晚餐」未必一定不健康 營養師解釋睡前進食原則

毒雞蛋來襲！營養師曝「排毒技巧」：身體可以自動解毒

一天到晚嘴破又沒精神？ 營養師揭「隱形缺水」跡象

相關新聞

名額變多、競爭變低 少子化時代補習班不減反增？網曝關鍵

台灣補習風氣盛行，家長們都期望自己的孩子能夠贏在起跑線上。近日，有一名女網友在Dcard上發文指出，出生人口下降…

籲校友捐普發1萬元引網路論戰 明道中學校友會：多一個公益選項

政府普發1萬元的「ATM領現」昨開跑，明道中學校友會呼籲16萬校友慷慨捐出，以挹注校友會基金。此倡議除了理監事會40人已...

2025台灣建築獎得獎理由曝光 廢棄物堆置場華麗轉身美術館奪首獎

「2025台灣建築獎」今天出爐，由建築師姚仁喜設計的新北市美術館獲得台灣建築獎(首獎)。育賢二期社會住宅(戴育澤建築師事...

奇美博物館打造2026「埃及年」 VR沉浸探險一秒置身古埃及 今開放購票

奇美博物館將2026年定為「埃及年」，除日前公布與大英博物館攜手策劃年度特展《埃及之王：法老》外，館方今宣布與宏達電HT...

第29屆台法文化獎揭曉 吳錫德、盧松共同獲獎

由文化部與法國法蘭西學院人文政治科學院共同創設的第29屆「台法文化獎」今天揭曉，分別為淡江大學榮譽教授吳錫德及巴黎索邦大...

文大學生陳姿卉論文登化學國際期刊 獲台大化學所優先錄取

中國文化大學化學工程與材料工程學系大四學生陳姿卉，在教授陳輝龍指導下，其研究成果登上美國化學協會高等級期刊「ACS Ap...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。