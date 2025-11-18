名額變多、競爭變低 少子化時代補習班不減反增？網曝關鍵

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
網友指出，少子化導致競爭程度不再像過往一樣激烈，但補教業仍蓬勃發展。示意圖／Ingimage
台灣補習風氣盛行，家長們都期望自己的孩子能夠贏在起跑線上。近日，有一名女網友在Dcard上發文指出，出生人口下降，大學名額並未縮減，競爭程度不再像過往一樣激烈，但補教業仍蓬勃發展，直言「人口少了，補習班怎麼還開得比以前多？」

原PO指出，過去出生人口高達三十幾萬，補習風氣從七年級生就開始，當時還有「讓孩子贏在起跑點」的經典口號，學生們下課都是直奔補習班。如今出生人口掉到二十萬，和七八年級相比整整少了十幾萬人。照理說，國高中生應該輕鬆許多，考上國立大學也該更容易才對，然而補習班仍是一間接著一間開，令原PO非常困惑。

貼文一出引來熱議，「補習班學費越來越貴」、「現在補習班費用比以前還貴啊…小孩少所以都小班制，家長生得少就把所有籌碼都賭在小孩身上」、「現在可能補習班5~10個學生就可以了，人少費用也貴」、「因為小朋友少，所以什麼都要卷（指過度競爭），程式競賽數學之類的一直卷一直卷，補習班就一直開一直開，而且沒有人規定小朋友只能上一間補習班」。

也有網友認為，「孩子主動要求上，大家都在補，你沒補會被當異類，以及安親班代替小家庭父母接小孩、餵晚餐、寫作業；大一點就是父母沒空找地方塞小孩，我覺得和小家庭無後援有很大關係」、「主要是台灣雙薪家庭也多，很多家長喜歡把補習班當托兒所，怕小孩下課後會出去學壞，只好關在補習班繼續唸書」。

補習 安親班 小孩 父母
