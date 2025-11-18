2025台灣建築獎得獎理由曝光 廢棄物堆置場華麗轉身美術館奪首獎

「2025台灣建築獎」今天出爐，由建築師姚仁喜設計的新北市美術館獲得台灣建築獎(首獎)。育賢二期社會住宅(戴育澤建築師事務所)、宜蘭轉運站(田中央聯合建築師事務所)、上海商業儲蓄銀行總行大樓(潘冀聯合建築師事務所)獲佳作獎，基隆山海城再造串聯計畫／基隆塔(邱文傑建築師事務所)獲台灣建築都市觸媒特別獎。評審團也公布了五件得獎作的得獎理由。

●新北市美術館

坐落於鶯歌溪與大漢溪匯流處的三鶯新生地，新北市美術館以基地常見的蘆葦為意象，透過高低錯落、節奏變化的噴砂鋁管構成外牆，營造出猶如隱身蘆葦叢間的當代美術館形象。建築師將地面層完全開放，使民眾能沿著地勢緩步登至坡頂眺望山河，也能順著地景走向親水區域。大階梯引導訪客來到二樓展廳，讓藝術展覽與自然動線相互交融，形塑具高度公共性的場域經驗。

評審指出，本案成功改造過去被作為廢棄物堆置場的基地，使地景重新被看見，同時重塑從火車站通往溪岸的日常路徑。設計精準回應基地高差、水岸與城市邊陲位置的性格，再加上當代藝術展示方式從封閉博物館逐漸走向開放自然的趨勢，美術館以「野地中的藝術場域」作為定位，展現創新的文化空間型態。外牆系統、結構技術與可視化的工法皆達到高度工藝水準，並具教育意義。值得一提的是，此案也是台灣建築師首次贏得國際競圖的作品，別具歷史意涵。

●育賢二期社會住宅

育賢二期社宅位於台中舊大里溪河道重劃區，設計以延伸河道紋理為概念，使建築量體自然融入地景。公共廊道串連街廓以及一至三期社宅，地面層形成兼具公共性與社會性的開放空間；統一模矩的立面則為周邊環境建立秩序感，使建築與社區關係緊密而和諧。

評審特別關注其塔樓與廊道組成的 P 字形標準層平面構成，量體透過重複、轉折與嵌合形成類合院式的空間架構，有效改善通風採光。廊道亦提供推輪椅等生活需求，並呼應後疫情時代對通風半戶外空間的期待。基地開放空間可供舉辦市集、節慶與兒童遊戲，展現引領未來社宅發展的能量，也反映建築師在有限預算下仍竭力推動公共住宅品質的理念。

●上海商業儲蓄銀行總行大樓

位於民權東路與中山北路交界的上海商銀總行，面臨航高與都市退縮的多重限制。設計者以斜交網格結構統整建築系統，使支撐柱分散並與幕牆整合，創造近 27 米的無柱室內空間，使辦公空間擁有高度彈性。高效率的幾何結構不僅回應百年建築壽命的期待，也為未來可能的不同使用需求預留了調整的彈性。

評審認為本案成功發揮角地優勢，以斜交網格的外結構系統，展現工藝性的外觀語彙，並妥善處理畸零量體，結構系統表現極致形成秩序之美，為城市注入活力，帶來新氣象。建築師在基地侷限中仍創造自由平面，展現當代建築高度整合的專業能力，是優秀的城市建築典範。

●宜蘭轉運站

宜蘭轉運站作為年服務量達 300 萬人次的交通樞紐，因既有設施飽和而進行原地重建。田中央以「輕觸大地」的態度重新塑造轉運站，使其成為都市綠中軸的延續與留白。

評審肯定其以流動性的空間性格回應交通建築高度人流與車流的本質。鋼棚架與混凝土牆體交織出的空間具開放感與舒適度，上方厚實覆土則提供良好的節能環境。設計者以宏觀視野思考基地的現在與未來，並以長期關懷城市與社會的態度持續投入，作品呈現一貫的自在、含蓄與深度。

●基隆山海城再造串聯計畫（基隆塔）

基隆塔為「大基隆計畫」的重要項目，由林右昌市長與團隊推動，並由建築師以港邊大吊車為意象提出直立塔橋設計。塔橋垂直串連希望之丘主普壇後院，成為市民與觀光客往返山城的便捷立體通道，使山、海、城得以重新連結。

評審表示，本案源於精準的都市研究，透過拆除原警察分局取得基地，再以塔橋構築上下動線，形成獨特而難得的城市空間經驗。從地面商店街到塔橋高處，再經由表參道回到防空洞，步行動線交織出城市的多層次記憶，其中隱藏著地方使用者、設計者、執政者互動之下，一個恰到好處的結果。塔橋不僅完成必要的公共連結，也自然成為亮眼地標，成功帶動地方觀光與商業機能。 育賢2期社會住宅。圖／戴育澤建築師事務所提供 宜蘭轉運站。圖／田中央聯合建築師事務所提供 上海商業儲蓄銀行總行大樓。圖／潘冀聯合建築師事務所&YHLAA李易暹提供 基隆山海城再造串聯計畫(基隆塔)。圖／邱文傑建築師事務所提供

