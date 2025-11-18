快訊

奇美博物館打造2026「埃及年」 VR沉浸探險一秒置身古埃及 今開放購票

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
奇美博物館將2026年定為「埃及年」，今宣布與宏達電HTC VIVE Arts合作引進沉浸式VR探險體驗《消失的法老》，將最古老的真實文物與最先進虛擬科技結合，要讓民眾彷彿一秒置身古埃及，今開放線上購票。圖／奇美博物館提供
奇美博物館將2026年定為「埃及年」，今宣布與宏達電HTC VIVE Arts合作引進沉浸式VR探險體驗《消失的法老》，將最古老的真實文物與最先進虛擬科技結合，要讓民眾彷彿一秒置身古埃及，今開放線上購票。圖／奇美博物館提供

奇美博物館將2026年定為「埃及年」，除日前公布與大英博物館攜手策劃年度特展《埃及之王：法老》外，館方今宣布與宏達電HTC VIVE Arts合作，引進沉浸式VR探險體驗《消失的法老》，將最古老的真實文物與最先進虛擬科技結合，要讓民眾彷彿一秒置身古埃及，今開放線上購票。

奇美博物館表示，明年除了可在館內欣賞千年埃及文物外，也將與HTC VIVE Arts合作，引進由沉浸式VR探險體驗國際先驅excurio精心製作的VR節目《消失的法老》，民眾只要戴上VR裝置，就能瞬間抵達千里之外的埃及，享受一趟穿越4500年的神祕冒險旅程。

館方也說，《消失的法老》自2022年在巴黎首演後，已吸引全球逾200萬人次體驗，並在法、英、美等地造成轟動，明年將是首度在台灣登場；《消失的法老》以古夫金字塔為場景，透過VR裝置，帶領遊客深入吉薩高原上宏偉建築，探索至今從未對外開放的神祕區域。

體驗過程中，民眾可如同置身電影故事中，臨場感十足，感受進入古夫金字塔深處，抵達目前仍為禁地的王后密室，還能躍上146公尺高的金字塔頂端，360度俯瞰開羅的壯麗全景，也能乘坐太陽船漫遊尼羅河，親臨國王古夫的葬禮現場，見證古老防腐儀式。

奇美博物館提到，明年博物館將以「埃及法老」為主軸，串連展覽與沉浸式體驗，《消失的法老》節目長度約45分鐘，體驗地點為館內全新打造的「VR體驗廳」，今起開放線上預購，線上票680元，明年1月29日起另開放現場購票，全票800元、優惠票750元；該體驗限8歲以上的民眾參與，凡購買VR節目即免費贈送常設展參觀，歡迎有興趣的民眾踴躍購票。

奇美博物館VR體驗《消失的法老》以古夫金字塔為場景，由哈佛專家團隊精準重現金字塔內部和周圍環境。圖／奇美博物館提供
奇美博物館VR體驗《消失的法老》以古夫金字塔為場景，由哈佛專家團隊精準重現金字塔內部和周圍環境。圖／奇美博物館提供
奇美博物館VR體驗《消失的法老》，透過虛擬實境帶領觀眾登上古夫金字塔頂端。圖／奇美博物館提供
奇美博物館VR體驗《消失的法老》，透過虛擬實境帶領觀眾登上古夫金字塔頂端。圖／奇美博物館提供

