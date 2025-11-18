文大學生陳姿卉論文登化學國際期刊 獲台大化學所優先錄取
中國文化大學化學工程與材料工程學系大四學生陳姿卉，在教授陳輝龍指導下，其研究成果登上美國化學協會高等級期刊「ACS Applied Energy Materials」，不僅以第一作者發表論文，還登上當期期刊封面，也因此獲得國立台灣大學化學所碩士班「免面試、優先錄取」資格。
陳輝龍指出，陳姿卉雖非班上成績最高者，卻憑著熱忱與實力脫穎而出，以行動證明「學術潛能勝於分數」。她的研究以電腦模擬與材料計算為核心，成功設計出新型催化材料，能透過電化學反應將有毒的一氧化氮（NO）轉化為具經濟價值的氨（NH₃）。
陳輝龍說，近三年來，化材系教師共獲國科會、教育部與勞動部等研究計畫經費逾1600萬元，並爭取產學合作計畫金額突破3億5000萬元。陳姿卉表示，化材系的師資與環境，讓她從基礎實驗到高階研究都能穩健累積能力。4年所學帶給她的不只是知識，更是面對科學挑戰的熱情與勇氣。
文化大學表示，陳姿卉以第一作者身分在國際期刊發表研究，展現文化大學化材系在研究導向教學與跨域培育上的成果，更體現文化大學培育人才的多元價值，成績不是唯一標準，熱情、創新與持續探索才是邁向卓越的關鍵。文化大學未來將持續深化教研資源，培育更多能在國內外頂尖學府與產業中發光發熱的優秀學子。
