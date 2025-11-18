快訊

第29屆台法文化獎揭曉 吳錫德、盧松共同獲獎

中央社／ 台北18日電
文化部與法國法蘭西學院人文政治科學院共同創設的「台法文化獎」名單揭曉，淡江大學榮譽教授吳錫德（圖）獲獎。（文化部提供）
文化部與法國法蘭西學院人文政治科學院共同創設的第29屆「台法文化獎」今天揭曉，分別為淡江大學榮譽教授吳錫德及巴黎索邦大學副教授盧松（Victor LOUZON）獲獎。

根據文化部今天發布的新聞資料，吳錫德為淡江大學法文系榮譽教授，在淡江大學任教近40年，曾任淡江大學法語系主任、法語學院院長等，指導近3000名學生。

吳錫德1996年創立「中華民國法語教師協會」、2014年創立「台灣法語譯者協會」，更在台灣籌辦首屆世界法語日活動，以及創設法文翻譯獎，為表彰其貢獻，法國政府於2016年授予「學術棕櫚勳章」。吳錫德亦撰寫多本重要教學著作，為台灣的法語學習者奠定重要的基礎。

盧松為索邦大學文學院歷史學系副教授，專注研究台灣1945年政權轉變的歷史進程，曾撰寫多篇重要論文，並為大學部1年級至碩士班學生開設台灣史課程。2023年撰寫「祖國的擁抱：1947年台灣的去殖民化與暴力」，是首部以法文深入探討228事件，以及對台灣、中國當時政權與日本關係史影響的專著。

文化部與法國法蘭西學院人文政治科學院共同創設的「台法文化獎」名單揭曉，巴黎索邦大學副教授盧松（Victor LOUZON）（圖）獲獎。（文化部提供）
盧松期待未來能帶領碩士班學生前來台灣進行實地研究、與中研院共同舉辦聯合學術會議，並推動228事件相關書籍的翻譯工作，持續讓台灣政治歷史躍上國際學術交流的舞台上。

「台法文化獎」自1996年起由文化部（前文建會）與法蘭西學院人文政治科學院共同辦理，以公開徵件方式徵選，評審會議由台法雙方逐年輪流於台北及巴黎召開，每年於法蘭西學院公開舉行授獎儀式。

今年「台法文化獎」由文化部長李遠、法蘭西學院人文政治科學院終身秘書史蒂恩（Bernard STIRN）及台法評審委員共同組成的評審團於巴黎選出得獎者。

「台法文化獎」於2006年起將徵件範圍擴及為全歐洲，表彰在法國、歐洲及台灣推動台、法、歐文化藝術交流具特殊貢獻的機構或人士，期待藉由「台法文化獎」持續激勵深耕台法、台歐文化交流且卓然有成的單位或人士，促進雙邊更多面向的文化合作與交流。

法蘭 淡江大學 文化部
