青年署「青據點」計畫即日起開放申請 補助實作金、獎勵金

教育部青年發展署「115年青聚點地方創生人才培育獎勵計畫」即日起開放申請至114年12月22日，該計畫徵求具5年以上地方資歷的提案代表，以民間公司、組織或法人型態提出計畫，將自身經驗及場域能量設計在地課程及提供蹲點實作機會，帶領青年認識地方、投入在地行動。

明年度青聚點計畫首度推出「分流獎勵」制度，依團隊發展階段分為「一般型」與「共創型」兩類，新設置的「共創型」青聚點，由曾獲選青聚點3年度以上的團隊申請，新增「共創機制」及「Dreamer輔導」等項目，邀請成熟團隊發揮引領作用，串聯區域資源共同設計跨域課程，提供有助於青年共學、連結地方需求的多元路徑，並輔導Dream Idea歷年獲獎且有意願實踐提案者，提供專業建議與資源。

青年署指出，計畫核心持續聚焦「在地課程」與「蹲點實作」兩大必要項目。青聚點須開設至少30或42小時的在地課程，帶領15至35歲青年從理解地方文化、產業與議題開始，培養觀察與行動能力，並招募青年蹲點實作2–5名，提供至少2萬元實作金，協助青年從共學走向行動、提出Dream Idea提案。

此外，地方團隊可依據專長選辦「青年小聚」或「共享空間」等選擇性項目，促進青年交流與資源共享。獎勵金「一般型」最高可達130萬元，「共創型」最高150萬元，偏遠地區另有交通與住宿加碼補助。

青年署強調，青聚點是青年署推動地方創生教育的重要推手及夥伴，鼓勵在地扎根已久的團隊都能一起來成為青年的地方引路人。另也期待透過分級獎勵設計，讓地方團隊發揮不同專長與角色，並能在不同階段獲得相應支持，持續累積地方知識與陪伴經驗，培力更多青年從理解到實踐，一起為地方注入創新行動力。

