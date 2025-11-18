2025台灣建築獎出爐、新北市美術館獲首獎 四大常勝軍首度同屆摘獎

「2025台灣建築獎」今天出爐，由建築師姚仁喜設計的新北市美術館獲得台灣建築獎(首獎)。育賢二期社會住宅(戴育澤建築師事務所)、宜蘭轉運站(田中央聯合建築師事務所)、上海商業儲蓄銀行總行大樓(潘冀聯合建築師事務所)獲佳作獎，基隆山海城再造串聯計畫／基隆塔(邱文傑建築師事務所)獲台灣建築都市觸媒特別獎。潘冀、姚仁喜、黃聲遠與邱文傑可說是台灣建築獎得獎常勝軍，此次首度同屆摘獎。

為了打造城市地標，台灣地方政府熱衷國際競圖，但在「外國月亮比較圓」的迷思下，總是由「國際大師」奪獎，而新北市美術館是首度由國內建築師取得國際競圖的方案，意義重大。評審團指出，新北市美術館不僅以現代建築手法回應土地紋理，且置身國際視野亦能成為典範，勇奪今年度台灣建築獎。

主辦單位建築師雜誌社長周光宙指出，今年符合參選資格作品共113件。10月1日召開複選會議，由5位評審於書面審查時勾選出1票以上作品共55件，進行討論及投票，選出10件作品進入決選，共同角逐今年的台灣建築獎。評審團於11月5日至7日進行現勘後召開決選會議，選出2025台灣建築獎。

今年評審團由何震寰(陽明交通大學研究所副教授)、何黛雯(何黛雯建築師事務所主持人)、宋立文(成功大學建築系副教授)、賴人碩(吳建志賴人碩聯合建築師事務所主持人)、闕河彬(四喜創意/闕河彬建築師事務所主持建築師)組成，由闕河彬建築師擔任評審團召集人。

面對規模及功能各異的作品，評審團於9月18日召開共識會議，在會議中討論對於本屆評選的想法。闕河彬表示，共識為：1.除美感外，作品能展現建築師對所處時代的看法並提出創新見解；2.創作背後具有清楚的問題意識，並透過作品展現；3.以人為本的社會及土地關懷；4.具有當代性，回應城市紋理，亦能反映集體記憶等。

2025台灣建築獎名單:

2025台灣建築獎首獎

新北市美術館/姚仁喜｜大元建築工場

2025台灣建築佳作獎

育賢二期社會住宅/戴育澤建築師事務所

上海商業儲蓄銀行總行大樓/潘冀聯合建築師事務所

宜蘭轉運站/田中央聯合建築師事務所

2025台灣建築都市觸媒特別獎

基隆山海城再造串聯計畫(基隆塔)/邱文傑建築師事務所

基隆山海城再造串聯計畫(基隆塔)。圖／邱文傑建築師事務所提供 上海商業儲蓄銀行總行大樓。圖／潘冀聯合建築師事務所提供 2025台灣建築獎入圍者合影。記者陳宛茜／攝影 宜蘭轉運站。圖／田中央聯合建築師事務所提供 育賢2期社會住宅。圖／戴育澤建築師事務所提供

