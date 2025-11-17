快訊

籃球／假球案後「沒臉見人」 涉案球員籃壇消失

鴻海與日廠合作電動巴士傳最快明年開始生產 1月先成立新公司

台中賓士炸街團圍毆滅火器大叔 8歹徒全數落網送辦

北市非營利幼兒園增3間280名額 籲家長把握聯繫

中央社／ 台北17日電

台北市教育局今天表示，持續推展十大好學教育政策中有關設置幼兒園措施，114學年度新增3間非營利幼兒園，2間在文山區、1間在南港區，共13班280個名額，請家長把握聯繫。

台北市教育局於民國112年12月下旬發布「十大好學」教育政策，第一項的「幸福學」，針對幼兒教育階段，提高私幼就學補助為每學年最高新台幣5.2萬元；教育局同步也推動幼兒園公共化，藉此減輕父母育兒負擔。

教育局說，114學年度北市新添3間全新非營利幼兒園，共13班280個名額；迄今累計達到88間非營利教保服務機構（含非營利幼兒園及職場互助教保服務中心），共提供7723個名額。

教育局股長施佳儀告訴中央社記者，這3間都在社宅內，樟新水岸非營利幼兒園位於文山區樟新水岸社宅內，設有2歲專班2班32個名額、3至5歲班2班48個名額。

萃湖非營利幼兒園位於文山區興隆社宅E區內，設有2歲專班1班16個名額、3至5歲班4班96個名額。

經貿非營利幼兒園位在南港區經貿社宅內，設有2歲專班1班16個名額、3至5歲班3班72個名額。

教育局告訴中央社記者，統計數據顯示，以第一胎來說，非營利幼兒園的每月費用上限為新台幣2000元、公立幼兒園為1000元、準公幼（接受政府補助的私幼）為3000元，對照私幼1萬多元，前3者負擔明顯低許多。

教育局補充，以北市2到5歲上小學之前的幼兒數量為分母計算，目前整體幼兒園公共化已達79.82%，高於原定目標的7成，藉此降低父母的育兒負擔。又檢視各行政區實況，目前僅大安、內湖、北投等3區的幼兒園公共化為6成多，還未達7成。

幼兒園 名額 教育局
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

台南平實重劃區首座社宅「平實安居B、C」 5棟900戶今動土

中和社宅德穗安居今動工...蕭美琴出席 339戶預計2029年完工

國小生狠嗆「繳學費來讓你罵？」持美工刀攻擊老師 教育局回應了

國小補假日家長要上班...教師加班顧學生？桃教產批教育局慷他人之慨

相關新聞

改善青少年藥癮問題 國教盟籲強化校園與輔導體系

國教盟今日召開記者會指出，電子煙已成毒品施用的新興管道，面對青少年電子煙、加熱菸使用與藥物濫用問題，目前政府相關作為仍明...

青年百億圓夢計畫60案新上線 涵蓋德法美日荷多國

教育部115年「青年百億海外圓夢基金計畫」第1梯次自11月3日開放44案線上申請，如今將再增加60案的多元圓夢機會。教育...

115學年大學音樂系減招 第一線教師：大學只是最後一張骨牌

今年分發入學藝術學群缺額率18％，為所有學群中缺額率最高，藝術學群中又以音樂學類缺額佔比最高達34%。教育部公告最新11...

才藝也要接軌未來市場 學程式、運動崛起壓過學音樂

部分大學音樂系115學年招生減招，將名額移至更有招生市場的科系。教育團體跟教師分析，社會產業使然連帶影響家長和學生的觀念...

免費上課頒發獎金逾4800萬元 蘭燈之星英語培育計畫成果亮眼

學習英語不只是為了升學，而是要能開口說英語。林燈文教公益基金會5年來透過「蘭燈之星英語培育計畫」，以循序漸進方式推動英語教育，從培養開口說英語的勇氣，到強化英檢實力、挑戰多益測驗，對表現優異的學生頒發獎學金，統計頒發總獎金已超過4800萬元。

放話沒放假就發雞排珍奶！自稱大氣系網友未依約「500人撲空」 台大回應

鳳凰颱風來襲前，一名自稱台大大氣系學生的網友匿名發文預測台北市會連放兩天假，如果不準就發雞排珍奶。結果預言失準，原本宣布...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。