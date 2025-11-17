北市非營利幼兒園增3間280名額 籲家長把握聯繫

台北市教育局今天表示，持續推展十大好學教育政策中有關設置幼兒園措施，114學年度新增3間非營利幼兒園，2間在文山區、1間在南港區，共13班280個名額，請家長把握聯繫。

台北市教育局於民國112年12月下旬發布「十大好學」教育政策，第一項的「幸福學」，針對幼兒教育階段，提高私幼就學補助為每學年最高新台幣5.2萬元；教育局同步也推動幼兒園公共化，藉此減輕父母育兒負擔。

教育局說，114學年度北市新添3間全新非營利幼兒園，共13班280個名額；迄今累計達到88間非營利教保服務機構（含非營利幼兒園及職場互助教保服務中心），共提供7723個名額。

教育局股長施佳儀告訴中央社記者，這3間都在社宅內，樟新水岸非營利幼兒園位於文山區樟新水岸社宅內，設有2歲專班2班32個名額、3至5歲班2班48個名額。

萃湖非營利幼兒園位於文山區興隆社宅E區內，設有2歲專班1班16個名額、3至5歲班4班96個名額。

經貿非營利幼兒園位在南港區經貿社宅內，設有2歲專班1班16個名額、3至5歲班3班72個名額。

教育局告訴中央社記者，統計數據顯示，以第一胎來說，非營利幼兒園的每月費用上限為新台幣2000元、公立幼兒園為1000元、準公幼（接受政府補助的私幼）為3000元，對照私幼1萬多元，前3者負擔明顯低許多。

教育局補充，以北市2到5歲上小學之前的幼兒數量為分母計算，目前整體幼兒園公共化已達79.82%，高於原定目標的7成，藉此降低父母的育兒負擔。又檢視各行政區實況，目前僅大安、內湖、北投等3區的幼兒園公共化為6成多，還未達7成。

