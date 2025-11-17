改善青少年藥癮問題 國教盟籲強化校園與輔導體系

國教盟今日召開記者會指出，電子煙已成毒品施用的新興管道，面對青少年電子煙、加熱菸使用與藥物濫用問題，目前政府相關作為仍明顯落後。對此，國教盟呼籲政府針對教育端與社福端建立跨部會資訊分級共享機制，專家亦表示，應將促進心理健康與強化韌性教育納入菸害防制。

國教盟青年部發現，目前學校與少年機構普遍缺乏針對加熱菸與電子煙的認知，第一線人員至今未曾接受過「新型菸品辨識與應對」的正式訓練。有生輔員與導師坦言：「我們自己都搞不清楚電子煙、加熱菸，怎麼教學生？」兒少保資深社工更點出，現在缺乏資訊整合，以少年藥物濫用為例，教育端或社福機構即使察覺異狀，仍無從得知學生是否曾因毒品案進入司法系統。這種「資訊斷鏈」讓輔導工作陷入無效迴圈，更錯失早期預防與精準介入的契機。

國教盟青年部也提到，青少年藥物濫用背後，往往伴隨高度心理健康風險。根據2022年台灣一項針對106位少年法院轉介藥癮青少年的研究，78％受訪者同時患有精神疾病，其中過動症達47%、憂鬱症45%、焦慮症30.2%，顯示成癮行為與心理健康息息相關。

師大成癮防制研究中心主任、中華心理衛生協會副理事長李思賢特聘教授呼籲，面對物質成癮的傷害，應以人為本，將促進心理健康與強化韌性教育納入菸害防制。從校園到社區建立早期辨識與友善轉介，強化社會情緒管理、壓力調適、同儕支持與家庭溝通，並推動師資培訓、跨部會資訊共享與整合，打造無菸、具韌性的學習環境。

立法委員王育敏指出，網路與實體查緝不力，導致青少年易從網路平台取得非法菸品，她透過提出「菸害防制法」修正草案，強化平台責任與主管機關權限，並且呼籲衛福部應「全面禁止」所有加味菸品，並大幅強化執法力度，嚴懲違法販售，才能徹底阻斷青少年接觸菸品的管道，保護下一代健康。

國教盟青年部提出5點訴求：全面禁止加味加熱菸及所有加味菸品、補強師資訓練與宣導、加速通過菸害防制法修法草案、建立跨部會協作與資訊分級共享機制並強化心理支持系統預防藥物濫用。

