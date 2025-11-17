青年百億海外圓夢計畫增61案 總計提供857名額

快訊

中央社／ 台北17日電

115年「青年百億海外圓夢基金計畫」開放報名中，教育部青年署今天表示，第1梯次海外翱翔組18至30歲新增61案，加上先前公告44案，總計105案提供857個名額，幫助青年圓夢。

教育部青年發展署今天發布新聞稿指出，為實踐總統賴清德「國家希望工程」中對青年國際接軌的承諾，青年署持續辦理「青年百億海外圓夢基金計畫」，115年繼續提供青年圓夢機會及獎勵金，鼓勵15至30歲青年勇敢追逐國際夢想。

115年「青年百億海外圓夢基金計畫」第1梯次自今年11月3日至12月31日開放線上申請，海外翱翔組15至17歲、18至30歲共公告44案，合計提供496個名額。

青年署提到，為滿足青年多元的國際學習渴望，第1梯次近期再度催生出海外翱翔組18至30歲共計61案、361個名額，加上原已公告的44案，共計105案，總計提供857個圓夢名額。

新上架的圓夢案件涵蓋德國、法國、日本、美國、斯里蘭卡及荷蘭等多國，主題橫跨電影文化交流、職業體育經營、網球產業鏈、當代藝術科技、環境永續志工行動等。

另外，還有與外交部合作推出的「榮邦計畫：青年國際科技交流」，邀請青年前往貝里斯的市議會見習地方治理，或至巴拉圭與巴西共有的水力發電廠學習跨國能源營運；為關注全球科技與永續議題，計畫也提供青年赴羅馬尼亞量子科學園區參與量子科技研究與實作課程的機會，掌握新興科技核心能力。

青年署表示，為了不讓經濟、能力等因素成為青年追逐國際夢想的阻礙，115年度開始設置「圓夢助力方案」，協助特殊境遇家庭的學生也能無後顧之憂地參與海外圓夢；第1梯次提供4案助力專案，幫助有需求的青年啟程，第2梯次將大幅增加「圓夢助力」案件數量。

為讓青年及相關輔導單位更深入了解「圓夢助力方案」的內容與申請方式，青年署將於今年11月25日上午10時舉辦方案報名及參與內容專屬說明會，邀請對計畫及助力專案有興趣的學生、家長、輔導老師報名參加（https://forms.gle/vTxnMzzdGbDcuZH18）。

青年 名額 羅馬尼亞
相關新聞

改善青少年藥癮問題 國教盟籲強化校園與輔導體系

國教盟今日召開記者會指出，電子煙已成毒品施用的新興管道，面對青少年電子煙、加熱菸使用與藥物濫用問題，目前政府相關作為仍明...

青年百億圓夢計畫60案新上線 涵蓋德法美日荷多國

教育部115年「青年百億海外圓夢基金計畫」第1梯次自11月3日開放44案線上申請，如今將再增加60案的多元圓夢機會。教育...

115學年大學音樂系減招 第一線教師：大學只是最後一張骨牌

今年分發入學藝術學群缺額率18％，為所有學群中缺額率最高，藝術學群中又以音樂學類缺額佔比最高達34%。教育部公告最新11...

才藝也要接軌未來市場 學程式、運動崛起壓過學音樂

部分大學音樂系115學年招生減招，將名額移至更有招生市場的科系。教育團體跟教師分析，社會產業使然連帶影響家長和學生的觀念...

免費上課頒發獎金逾4800萬元 蘭燈之星英語培育計畫成果亮眼

學習英語不只是為了升學，而是要能開口說英語。林燈文教公益基金會5年來透過「蘭燈之星英語培育計畫」，以循序漸進方式推動英語教育，從培養開口說英語的勇氣，到強化英檢實力、挑戰多益測驗，對表現優異的學生頒發獎學金，統計頒發總獎金已超過4800萬元。

放話沒放假就發雞排珍奶！自稱大氣系網友未依約「500人撲空」 台大回應

鳳凰颱風來襲前，一名自稱台大大氣系學生的網友匿名發文預測台北市會連放兩天假，如果不準就發雞排珍奶。結果預言失準，原本宣布...

