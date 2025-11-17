快訊

青年百億圓夢計畫60案新上線 涵蓋德法美日荷多國

聯合報／ 記者李芯／台北即時報導
教育部青年發展署表示，圓夢計畫共計104案已全數上架完成，提供青年多元的海外學習及發展機會。本報資料照片
教育部青年發展署表示，圓夢計畫共計104案已全數上架完成，提供青年多元的海外學習及發展機會。本報資料照片

教育部115年「青年百億海外圓夢基金計畫」第1梯次自11月3日開放44案線上申請，如今將再增加60案的多元圓夢機會。教育部青年發展署表示，第1梯次申請至114年12月31日截止，所有案件共計104案已全數上架完成，提供青年多元的海外學習及發展機會。

青年署指出，115年「青年百億海外圓夢基金計畫」最新上架的60個圓夢案件涵蓋德國、法國、日本、美國、斯里蘭卡及荷蘭等多國，包含柏林影展的文化外交、巴黎的台劇魅力與台灣學研究、日本職棒火腿隊的球團經營、美國頂尖的網球產業鏈研習、荷蘭海牙的當代藝術科技駐村，以及斯里蘭卡的環境永續志工行動。

青年署指出，本次計畫更與外交部合作推出「榮邦計畫：青年國際科技交流」，邀請青年化身「迷你外交官」，深入友邦參與市政運作與技術合作，前往貝里斯3個市議會見習地方治理，至巴拉圭與巴西共有的伊泰普水力發電廠學習跨國能源營運。

青年署表示，為讓更多學生受惠，將在第2梯次中大幅增加「圓夢助力」案件的數量，提供更豐富、更實質的海外圓夢機會。11月25日上午10點將開始舉辦方案報名及內容專屬說明會，對計畫及助力專案有興趣的學生、家長與相關輔導老師，可透過表單 (https://forms.gle/vTxnMzzdGbDcuZH18) 報名參加。

青年 外交部 荷蘭
