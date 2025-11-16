才藝也要接軌未來市場 學程式、運動崛起壓過學音樂

快訊

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
教育團體跟教師分析，社會產業使然連帶影響家長和學生的觀念，學生從小學的才藝是程式設計，壓過學音樂。圖為音樂班上課情形，人物與新聞無關。圖／聯合報系資料照片
部分大學音樂系115學年招生減招，將名額移至更有招生市場的科系。教育團體跟教師分析，社會產業使然連帶影響家長和學生的觀念，學生從小學的才藝是程式設計，又過去也有學生透過管樂團等摸索興趣進而考音樂班、讀音樂系，但現在中小學管樂團也式微。再者，中產階級生得少，過去校園周邊開設音樂教室的盛況也多不復見。

北市一名音樂教師觀察，產業結構使然，現在的家長更傾向讓才藝接軌未來市場趨勢，如學程式設計、AMC數學等，也有很多學生小學、國中雖參加音樂班，但國中階段學科表現不錯，就會進入一般高中普通班就學。

該名教師也談到，音樂的式微也體現如高中管樂社，部分學校面臨倒社危機，康樂型的社團人數也變少，學生更傾向參加學科研究或辯論社等社團。

全中教理事長史美奐也談到，音樂系學生的出路不少是進入國內的樂團，或成為中小學教師。反之，今年也觀察到體育領域的興起，家長不再對學子投入運動帶有刻板印象，更多家長更願意讓小孩參加民間的足球班、籃球班等。

史美奐也說，若論及未來出路，國內現有職棒、職籃等賽事聯隊，都代表龐大的產業規模與商機；加上近年國內也有不少嶄露頭角的明星運動員，在家長眼中，也許都比學音樂來得有效益。

升學輔導平台大學問執行長魏佳卉則認為，過去是戰後嬰兒潮一代的子女補滿社會各種需求，但90年代開始，國人生育率愈來愈低、小孩愈來愈少，中產階級生得少，自然無人學才藝，過去中小學周邊多是音樂教室的盛況，近年也多不復見。

