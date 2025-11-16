5年頒發獎金逾4800萬元 蘭燈之星英語培育成果亮眼
學習英語不只是為了升學，而是要能開口說英語。林燈文教公益基金會5年來透過「蘭燈之星英語培育計畫」，以循序漸進方式推動英語教育，從培養開口說英語的勇氣，到強化英檢實力、挑戰多益測驗，對表現優異的學生頒發獎學金，統計5年來頒發總獎金已超過4800萬元。
基金會昨天舉辦「2025年度高中職獎助學金頒贈暨蘭燈之星英檢計畫結訓典禮」，總計有75名高中職生共獲得82萬5000元獎學金，5年來總人數累計已達到4847人。這屆蘭燈之星英檢計畫也有88名取得結業資格，其中有40位學生通過多益測驗，總計獲得11萬7000元多益獎學金，過關比例年年攀升。
基金會總執行長林純美女士表示，越早接觸英文，孩子們講起來就會越自然、越流利，這些年舉辦的各種課程及強化英語思辨能力的「英語表達力競賽」、「英語辯論比賽」及「企業論壇」，希望讓孩子們擁有更多機會練習用英語對話，用英語表達想法、說出自己的觀點。
林燈文教公益基金會自「蘭燈之星培育計畫」啟動以來，已投入超過2000萬元經費，對象涵蓋國小到高中職，所有課程與師資都由基金會資助，學生不僅免收任何費用，表現優異者更可獲頒獎學金。
值得一提，包括宜蘭高中籃球隊、頭城家商排球隊的球員也加入了英語班培訓課程，平常總是「惜字如金」的宜中籃球球員，已能全程用英語分享自己在球隊培訓的收穫和心得，展現出語言力在實際情境中的運用已然深化，也強化隊員在國際交流場合中開口表達的自信與能力。
宜蘭高中教練林德齊表示，對球員來說，語言表達能力其實跟球技一樣重要！帶孩子出國集訓、看比賽，不論是與國外球員交流，或聽外籍球評講解戰術，都需要一定的英語能力，未來若有機會出國比賽，更會有許多場合要用英語溝通，這項培訓計畫讓孩子們獲益良多。
