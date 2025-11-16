放話沒放假就發雞排珍奶！自稱大氣系網友未依約「500人撲空」 台大回應

快訊

聯合報／ 記者李芯／台北即時報導
一名自稱台大大氣系學生的網友，揚言預言颱風假失準發雞排，今天中午在台大傅鐘下聚集人潮，最早排隊民眾清晨6點多就抵達，現場超過五百名學生及民眾。但時至中午12時，該位自稱台大大氣系學生的網友未現身。記者林俊良／攝影
一名自稱台大大氣系學生的網友，揚言預言颱風假失準發雞排，今天中午在台大傅鐘下聚集人潮，最早排隊民眾清晨6點多就抵達，現場超過五百名學生及民眾。但時至中午12時，該位自稱台大大氣系學生的網友未現身。記者林俊良／攝影

鳳凰颱風來襲前，一名自稱台大大氣系學生的網友匿名發文預測台北市會連放兩天假，如果不準就發雞排珍奶。結果預言失準，原本宣布今天中午會在台大校園內發放雞排，但該網友卻未現身。對此，台大表示無法確認發文者身分，呼籲師生與社會各界應理性明辨網路訊息，並強調若要在校園舉辦吸引人潮的活動，都應事前向相關單位申請與審核。

自稱台大大氣系學生的網友因預測颱風假失準，原訂今日依約定發雞排珍奶，卻未依約定現身。台大表示，相關貼文是透過匿名平台發布，無從確認發文者身分，發文者應審慎考量資訊正確性與可能影響，自負法律責任。

台大呼籲媒體與大眾，在報導與轉載時，應認清網路謠言匿名與假訊息充斥的特質，避免將匿名貼文直接等同於台大師生或特定學系，以免誤導社會。

此外，台大強調，校園空間主要用途在於教學與研究，任何可能吸引大量校內外人潮聚集的活動，均應事前依規定向相關單位申請與審核，妥善評估對校園安全、秩序等影響。此事件未依正式程序申請，卻引發大量人士聚集校內，不符合台大對公共空間合理使用與維護秩序的原則。台大不鼓勵、亦不支持此類未經核准的活動，必要時將依相關規定予以勸導或制止。

台大呼籲，全體師生與社會各界應理性明辨網路訊息，避免因匿名發言或網路謠言造成不必要的誤解、風險與社會成本。另有吸引大型人潮活動擬於台大校園舉辦，請依規定向主管單位提出申請，共同維護安全、友善的校園環境。

