少林寺前住持釋永信 因職務侵占、挪用資金罪遭正式逮捕

台幣升值又成傳產惡夢？業者喊「最後一根稻草」網冷回：緩升都撐不住

痠痛時該做的第一件事不是忍耐 練好2部位成「防痠痛金鐘罩」

教育部將推大專校院電費分級補助方案 未達標追回補助款

聯合報／ 記者李芯／台北即時報導
教育部強調，各大專校院應積極落實節能減碳行動，強化校園能源管理與碳盤查，推動節能設備改善。本報資料照片
公私立大專校院過往優惠電價及凍漲差額皆由台電自行吸收，近兩年則由教育部自行編列預算支應。據了解，教育部將規畫「大專校院電費分級補助方案」，以節電率1%為基準，低於1%追回部分補助款，若超過2%則獎勵額外補助款。該方案將從115年度試辦，預計116年正式上路，並開始實施追回補助款。

ETtoday今日報導，傳出因電費攀升，教育部擬推「大專校院電費分級補助方案」。對此，教育部表示，114及115年度分別編列20.7億元、25.8億元，全額補助大專校院優惠電價及歷次凍漲差額。而即將開始試辦的分級補助方案是依據行政院「政府機關及學校用電效率提升計畫」設定，每年節約1%為目標，計算方式為〔（今年用電量－去年用電量）÷去年用電量〕×100%。補助將依學校屬性及用電規模大、中、小分為9個等級，依節電成果給予不同獎勵，或辦理部分補助款追回。

教育部說明，方案規畫自115年度試辦，採「僅獎勵、不追回」方式，116年度才正式辦理獎勵及追回部分補助款，且每一年將持續滾動調整與檢討。目前正透過全國大專校院五大協進會徵詢會員學校意見，學校皆可反映意見教育部將依相關建議修正方案並進行滾動檢討，必要時再邀集五大協進會開會討論。

另外，若學校因新增或擴建校舍、舉辦大型活動或辦理全國性考試等因素導致用電增加，可提出資料申請扣除，重新計算節電成效。

教育部強調，各大專校院應積極落實節能減碳行動，強化校園能源管理與碳盤查，推動節能設備改善，將碳中和與大學社會責任（USR）融入校務與教學，朝向永續校園目標前進。

