獨／普發1萬元進帳40萬 這所學校校友會籲16萬校友跟進

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
明道中學校友會40名理監事在開會時決定，全數捐出普發現金1萬元給校友會。圖／明道中學校友會提供
明道中學校友會40名理監事在開會時決定，全數捐出普發現金1萬元給校友會。圖／明道中學校友會提供

政府普發1萬元的「ATM領現」明天開跑，明道中學校友會今呼籲16萬校友慷慨捐出，以挹注校友會基金，回饋母校。

校友會秘書長蕭是程說，明道中學1969年成立，校友會成立40 周年，6年前正式立案，第四屆理監事最近選出，40名理監事開會時，全數捐出政府普發的1萬元。

他說，一路走來，校友會始終牢記老校長給明道人的使命「明道人幫明道人」。在這個大家庭裡，沒有計較、沒有計酬，只有一個共同念頭：回饋母校、支持學弟妹、把明道精神傳下去。正式加入校友會的校友目前有1千多人，都是在踏出校門後，仍願意把時間、心力、專業拿出來的「快樂的長工」。

蕭是程說，因為校友會才立案沒幾年，經費都是靠理監事們的募款運作，每年僅百餘萬元，每年也用在栽培學弟妹上。今年政府普發一萬元，因此他們想到，「相信——傳承，是一件值得一直做下去的事。」歡迎大家用行動，把「明道人的力量」延續到下一個40年。

他說，如果有16萬校友響應，校友會就會上有1.6億元的基金可運用，像是高雄餐旅大學校友會就曾把基金用於資助校友開店，明道校友會也會朝這個方向邁進，為校友和在校學弟們做更多的運用。

他說歡迎所有的明道人加入校友會，一起讓明道更好。也把政府普發的一萬元捐出，支持校友會、支持學弟妹，共同完成更大的改變。校友會歡迎校友們用臉書跟他們連絡，想找每一屆畢業紀念冊也可以找他們。

普發一萬
