教育部研擬分級補助大專電費 節電差將追回補助

中央社／ 台北16日電

教育部研擬大專校院電費分級補助，依學校屬性及用電規模補助，並依節電成果給予不同獎勵或追回部分補助款，規劃115年試辦，先採「僅獎勵、不追回」方式。

教育部今天透過文字說明，公私立大專校院歷年來優惠電價及凍漲差額，過去皆由台電自行吸收，近兩年則由教育部自行編列預算支應；近兩年依台電公司提供資料，教育部編列預算支應大專校院優惠電價及凍漲差額，114及115年分別編列新台幣20.7億元、25.8億元。

教育部提到，依據行政院「政府機關及學校用電效率提升計畫」，教育部研擬大專校院電費分級補助方案的草案，每年以節約1%為目標，補助將依學校屬性（國立、私立大學、私立技專）及用電規模（大、中、小）分為9個等級，依節電成果給予不同獎勵或追回部分補助款。

根據教育部規劃，大專電費分級補助預計自115年試辦，先採「僅獎勵、不追回」方式；116年正式辦理獎勵及追回部分補助款，且每年持續滾動調整與檢討，以促進校園能源管理效率，邁向永續校園。

教育部表示，目前正透過大專校院五大協進會徵詢學校意見，教育部將依相關建議修正方案並滾動檢討，必要時再邀五大協進會討論；若學校因新增或擴建校舍、舉辦大型活動或辦理全國性考試等因素導致用電增加，可提出資料申請扣除，重新計算節電成效，方案設計兼顧公平性與彈性，避免對不同發展階段或專業領域的學校造成不利。

教育部 用電 補助款
